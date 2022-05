"Będziemy wydawać na żywność znacznie więcej niż do tej pory"

Stopa referencyjna NBP jest na najwyższym poziomie od listopada 2008 roku, a raty kredytów mieszkaniowych idą w górę. Ze strony polityków pojawiają się pomysły pomocy kredytobiorcom. Lewica między innymi domaga się zamrożenia rat na poziomie z grudnia 2019 roku. Jakie działania należy podjąć, by uniknąć najgorszego scenariusza? - Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to iść do banku. I rozmawiać. Nie chowajmy głowy w piasek. Jeżeli będziemy zwklekać z prośbą o pomoc, to mogą nas czekać poważne konsekwencje – wypowiedzenia umowy kredytowej – stwierdził Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment. - W niektórych przypadkach można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To jest rozwiązanie, w ramach którego możemy dostać dwa tysiące złotych miesięcznie na spłatę kredytu przez trzy lata – podkreślił gość "Byka i Niedźwiedzia".

Inflacja w Polsce jest najwyższa w XXI wieku. O absurdalnych cenach żywności Mateusz Walczak rozmawiał z dr Małgorzatą Starczewską-Krzysztoszek, członkinią Towarzystwa Ekonomistów Polskich. – Granicę przekroczyło 3,5 miliona osób uciekających z Ukrainy. Część z nich zostaje w Polsce, część wraca do Ukrainy. W tej chwili mamy dwa miliony konsumentów więcej, a to oznacza rosnący popyt – zauważyła specjalistka. – Siłą rzeczy rosną koszty wytworzenia poszczególnych produktów żywnościowych – stwierdziła dr Starczewska-Krzysztoszek.