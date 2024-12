Ceny masła "są rekordowe". Ekspert podaje trzy przyczyny

Co się dzieje z cenami masła? - Są rekordowe dlatego, że na światowym rynku, od którego zależą ceny w Polsce, one również są rekordowe - tłumaczył w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BIS dr Jakub Olipra (starszy ekonomista w Credit Agricole Bank Polska, SGH). W rozmowie z Mateuszem Walczakiem poddał trzy czynniki, które wpływają na wysokość ceny. Pierwszym jest to, że "podaż wśród największych eksporterów rośnie bardzo powoli". Po drugie ekspert wskazał, że do produkcji masła zużywa się bardzo dużo mleka, natomiast produkt uboczny, czyli odtłuszczone mleko w proszku, jest "tanie i słabo się sprzedaje". - Mleczarnie wolą produkować sery - dodała. Trzecim powodem jest wzrost spożycia masła na świecie. Ekspert uspokajał jednak, że przed świętami konsumenci mogą spodziewać się promocji na masło w sklepach, oraz że ceny nie powinny już dalej rosnąć. Wcześniej Maria Rotkiel (psycholog, dziekan Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych) mówiła o zachowaniu konsumentów podczas świątecznych zakupów.