Powiedziałem publicznie, że mam raka, żeby pokazać, że my lekarze jesteśmy tak samo na to podatni - mówił profesor Cezary Szczylik (specjalista onkologii) w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. W rozmowie z Piotrem Jaconiem podkreślił, że co trzeci mężczyzna w przebiegu swojego życia będzie miał raka prostaty. - To jest na bank. W okresie między sześćdziesiątym a siedemdziesiątym rokiem życia wchodzimy strefę cienia. Starzeje nam się nie tylko skóra, ale i układ odpornościowy i wtedy trzeba być bardzo uważnym na sygnały i mądrze myśleć o profilaktyce - wyjaśnił profesor Szczylik. Przyznał, że sam bardzo się bał, gdy usłyszał diagnozę choroby. - Zareagowałem jak normalny pacjent. Nadal byłem lekarzem, ale jednocześnie byłem lekarzem-pacjentem. To jest odrębna kategoria - wspominał profesor Szczylik. Stwierdził, że liczba zachorowań na raka w Polsce powinna być tematem debat polityków. - Onkologia rozwinęła się niewiarygodnie. W historii cywilizacji ludzkiej to chyba jedno z największych osiągnięć, ale potrzeba nam też rozszerzyć sieć placówek i inwestować w nie ze strony państwa - tłumaczył profesor Szczylik.