Jest 24 stycznia 1995 roku. Ania Jałowiczor ma zaledwie 10 lat. W niewielkim Simoradzu mieszka od pół roku. Z karnawałowej szkolnej zabawy wychodzi z innymi dziećmi. Zamiast głównej drogi, wybiera skrót. Do domu ma niespełna kilometr, ale nigdy tam nie dociera. Co się z nią stało? Ta zagadka pozostaje nierozwiązana do dziś. Małgorzata Marczok wybrała się do malowniczej wioski pod Cieszynem, która skrywa tajemnicę zaginięcia dziecka.