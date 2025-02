Wróg ukryty

Pojedyncza ukraińska kompania piechoty toczy bitwę na śmierć i życie, broniąc frontu wschodniego przed intensywnymi atakami Rosji. Mając wyłączny dostęp do ściśle kontrolowanej linii frontu, twórcy filmu śledzą misję specjalnego batalionu rozmieszczonego na jednym z najbrutalniejszych odcinków walk w Ukrainie, w pokrytym śniegiem lesie w pobliżu Kupiańska. Ich misją jest obrona linii kolejowej – kluczowego zasobu strategicznego, którego zdobycie przez Rosjan umożliwiłoby przeprowadzenie bezpośredniego ataku na drugie co do wielkości miasto Ukrainy, Charków. To niezwykły portret życia zagrożonego zawieruchą krwawej wojny, sfilmowany przez ukraińskich żołnierzy.