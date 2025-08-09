Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Mija 5 lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. W Warszawie odbyła się konferencja białoruskiej opozycji

|
Białoruska opozycja
Mija 5 lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. W Warszawie odbyła się konferencja białoruskiej opozycji
Źródło: Maria Bilińska/Fakty po Południu TVN24
Pięć lat temu w Białorusi rozlała się fala protestów przeciw reżimowi. W Warszawie w sobotę 9 sierpnia odbyła się konferencja "Nowa Białoruś". - Niech każdy sam siebie pyta, co robię dla nowej Białorusi, co mógłbym robić lepiej. Pytajmy, co możemy zrobić razem - powiedziała Swiatłana Cichanouska, szefowa białoruskiego rządu na uchodźstwie.

Kilka dni temu było wspólne ocieplanie wizerunku. Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka wybrali się do cerkwi, a później odpoczywali razem z małym białym pieskiem. Putin rządzi w Rosji od 2000 roku, a Łukaszenka na Białorusi od 1994 roku.

Od 2020 roku Unia Europejska nie uznaje Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta. Wybory w 2020 roku zostały bowiem sfałszowane. Dziś białoruski dyktator pytany o plany mówi, że niczego nie planuje, ale zastrzega, że jest młodszy od chociażby Donalda Trumpa i że jest dobrego zdrowia.

W ciągu 5 lat na Białorusi z powodu prześladowań politycznych dziesiątki tysięcy osób utraciło pracę i prawo do zatrudnienia, a setki tysięcy zmuszono do emigracji. W upolitycznionych procesach wyroki usłyszało 8,5 tysiąca przeciwników dyktatora, a życie straciło co najmniej 12 osób.

Białoruś jak "słoneczna Italia". Soft propaganda o kraju Łukaszenki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Białoruś jak "słoneczna Italia". Soft propaganda o kraju Łukaszenki

Gabriela Sieczkowska

Polscy politycy nie sądzą, żeby reżim na Białorusi szybko upadł

Nie do końca wiadomo, co oznacza ten brak planów na przyszłość. Czy wybory nie będą już fałszowane? Czy białoruska opozycja ma jakiekolwiek szanse? Polscy politycy raczej nie mają złudzeń.

- Bardzo bym chciała, żeby Białoruś była wolnym, demokratycznym krajem, ale myślę, że tak silnie jest zabetonowana w tym, co zrobił Łukaszenka, że to naprawdę trzeba pokoleń, żeby może się to zmieniło - mówi Ewa Szymanowska, posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi.

- Na chłodno patrząc, mam wrażenie, że to się nie wydarzy. To znaczy Łukaszenka już jest tak blisko Kremla, że tu raczej, niestety, należy spodziewać się większych wpływów Kremla - ocenia Krzysztof Kukucki, senator Nowej Lewicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Tomasz Mikulicz
"Byliśmy w autobusie, 14 osób z workami na głowach". Tak usłyszał o swojej wolności

"Byliśmy w autobusie, 14 osób z workami na głowach". Tak usłyszał o swojej wolności

Świat

Władimir Putin zmienił przepisy w taki sposób, że może w Rosji rządzić do 2036 roku. Czy Białoruś będzie wolna przed tym rokiem? - Niestety, smutna konstatacja, że jeszcze będzie musiało upłynąć sporo wody w rzekach Białorusi i Polski - ocenia senator PiS Wojciech Skurkiewicz.

- Każdy jeden opozycjonista, który ma tylko jakiekolwiek poparcie społeczne, jest doszczętnie niszczony przez aparaty państwa - komentuje Patryk Jaskulski, poseł KO.

- Jestem jednak pesymistą pod tym kątem, bo nie sądzę, żeby Alaksandr Łukaszenka oddał władzę bez zabezpieczenia swojej linii, którą do tej pory prowadził - mówi Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji.

Konferencja "Nowa Białoruś" w Warszawie

W Warszawie odbyła się konferencja "Nowa Białoruś". - Pięć lat temu Białoruś zmieniła się raz na zawsze - stwierdziła na konferencji Swiatłana Cichanouska, szefowa białoruskiego rządu na uchodźstwie. W 2020 roku była konkurentką Łukaszenki w wyborach. Pierwotnie miał kandydować jej mąż, ale trafił do więzienia. Wyszedł dopiero niedawno.

Cichanouska przekonuje, że przez te ostatnie lata białoruska opozycja nabrała sił i przygotowuje się na rozwój wydarzeń. - Niech każdy sam siebie pyta, co robię dla nowej Białorusi, co mógłbym robić lepiej. Pytajmy, co możemy zrobić razem - powiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Białoruski następca Prigożyna i jego polskie interesy

Białoruski następca Prigożyna i jego polskie interesy

Polska
"Córka nie rozpoznała ojca". Cichanouski zalał się łzami

"Córka nie rozpoznała ojca". Cichanouski zalał się łzami

Świat

Polski MSZ pisze w komunikacie, że Polska potwierdza swoje poparcie dla wszystkich obywateli Białorusi dążących do przywrócenia w ich ojczyźnie praworządności, demokracji i poszanowania praw człowieka.

- Polskie środowiska polityczne od prawa do lewa, muszę przyznać, tutaj się solidaryzują. Nie mamy, sądzę, wielkich różnic zdania pod kątem tego, że trzeba pomagać osobom represjonowanym i Białorusini zasługują na to, aby mieć demokrację - stwierdził Jacek Ozdoba, poseł PiS.

Białoruscy uchodźcy w Polsce

W Polsce znalazło schronienie wiele osób związanych z białoruską opozycją, zwłaszcza właśnie po 2020 roku. Reżim próbował i próbuje ściągnąć ich z powrotem na Białorusi, ale tam czekają na nich tylko represje i wieloletnie ciężkie więzienie.

- Kiedy osoba jest wydawana stronie białoruskiej, to nie można oczekiwać, że tam będzie działał wymiar sprawiedliwości. Tam będą represje. Represje na podstawach politycznych. (...) Każdy, kto trafia do więzienia reżimu Łukaszenki, naraża się na śmierć. To jest zagrożenie dla życia tej osoby - twierdzi Paweł Łatuszka, wicepremier rządu białoruskiego na uchodźstwie.

Białorusini zapewniają, że w Polsce czują się pod tym kątem bezpiecznie. Nawet jeżeli z Mińska przychodzą wnioski o ekstradycję, to polskie sądy orientują się, że na przykład zarzuty są całkowicie sfabrykowane i że w całej sprawie chodzi wyłącznie o polityczne represje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjska armia otrzymała nowe rakiety balistyczne. Putin: będą rozmieszczone na Białorusi

Rosyjska armia otrzymała nowe rakiety balistyczne. Putin: będą rozmieszczone na Białorusi

Świat
Łukaszenka zrobił to na "prośbę prezydenta USA"

Łukaszenka zrobił to na "prośbę prezydenta USA"

Świat

Jak informuje polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, ostatnia ekstradycja z Polski na Białoruś była w 2020 roku, a z Polski do Rosji w 2021. W późniejszych latach były już tylko deportacje, czyli procedury bez udziału sądu, ale w wielu przypadkach MSWiA odmawia szczegółowych informacji na ten temat.

- Są takie kraje, które te osoby, które zostały deportowane, traktują jako wrogów, jako zdrajców, i na przykład zamykają ich w więzieniach. Więc tutaj musimy mieć świadomość, z jaką odpowiedzialnością wiąże się tego rodzaju decyzja, bo być może jest tak, że wydajemy człowieka na śmierć - podkreśla Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska.

Organizacje zajmujące się prawami człowieka szacują, że na Białorusi jest ponad 1200 więźniów politycznych. Wśród nich są Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, oraz Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Alaksandr ŁukaszenkaWładimir PutinBiałoruśPrawa człowiekaRosja
Maria Bilińska
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
Czytaj także:
Naukowcy o monsunowych opadach deszczu
Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób
METEO
imageTitle
Świątek koszmarem Rosjanki. Pewny awans w Cincinnati
EUROSPORT
Putin, Trump
Co się stanie na Alasce? "Granica, której nie wolno przekroczyć"
Świat
imageTitle
14-letni Polak poszedł za ciosem. Kolejnym rywalem były mistrz świata
EUROSPORT
imageTitle
Koncertowa końcówka Majki. "Możemy wygrać całość"
EUROSPORT
Starszy kierowca
Czy seniorzy powinni jeździć? UE szykuje regulacje
Jakub Loska
Petunia wraz właścicielką odbierają nagrodę "najbrzydszego psa świata"
Oto "najbrzydszy pies świata"
METEO
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Pytania o pieniądze i dotacje z KPO. Komisja Europejska "czeka na efekty"
Polska
Niezwykłe rośliny, które możemy zobaczyć w Polsce
Niezwykła roślina w Polsce. Jeden liść może utrzymać dziecko
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Nowy lider Tour de Pologne zachwycił taktyką. "Poszedłem na całego"
Najnowsze
Potapowa odgryza się Świątek. Relacja na żywo
Iga Świątek - Anastazja Potapowa [RELACJA]
RELACJA
Hiszpania
Ogień rozszalał się tak, że są utrudnienia na kolei pod Madrytem
METEO
imageTitle
Langellotti króluje w Bukowinie. Jest nowym liderem Tour de Pologne
EUROSPORT
Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Wypadek na największym wycieczkowcu świata
Świat
Motocyklowa brawura zakończona mandatem i punktami karnymi
Pędził z prędkością 93 km/h. Dostał 26 punktów karnych
Opole
TVN24 świętuje swoje 24. urodziny
Takie były pierwsze chwile TVN24. "Ale zaraz, zaraz spokojnie!"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent Nawrocki po raz kolejny został wprowadzony w błąd"
BIZNES
imageTitle
Manchester United sprowadził napastnika. Zapłacił krocie
EUROSPORT
Gmina Smołdzino
Ta gmina to "laboratoryjny przypadek". Ekspert o mechanizmach strachu
Polska
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Jedna się znalazła, czterech nadal szukają
Kraków
Wypadek w Andrespolu
Po zderzeniu motocykl wjechał w ścianę. 27-latek w szpitalu
Najnowsze
Donald Tusk
Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO
Polska
Artur Łącki, poseł KO
Jeden z najbogatszych posłów o środkach z KPO na biznes żony
BIZNES
Lato, chmury, burza, gorąco
Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę
METEO
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie
Kielce
Ostatni „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Przez dekady uchodził za zaginiony. Znaleziono go w lesie
Wrocław
imageTitle
Katastrofa Wąska w Courchevel. Kwalifikacje dla Bachlingera
EUROSPORT
Wojtek Friedmann o nocnej prohibicji
"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"
Polska
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
WARSZAWA
imageTitle
Zasłużony holenderski klub relegowany z drugiej ligi
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica