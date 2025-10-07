Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Mefedron z internetu w 20 minut z dostawą do domu. Uzależniają się już dzieci w wieku 12 lat

|
Narkotyki w internecie
Narkotyki z internetu w 20 minut z dostawą do domu. Uzależniają się już dzieci w wieku 12 lat
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Kiedy dziennikarze TVN24 sprawdzili, jak wygląda dziś handel narkotykami w Polsce, zszokowały ich dwie rzeczy: jak łatwo są dostępne - dostawa może dotrzeć w ciągu nawet 20 minut - i kto je kupuje. Nawet 12-latkowie.

Kilkanaście sekund transakcji. Dowóz do klienta w kilkadziesiąt minut. Dane kontaktowe można znaleźć w sieci bez problemu. - Od momentu, kiedy zamówiliśmy ten mefedron, do momentu, kiedy on przyjechał pod nasze drzwi, minęło niespełna 20 minut - powiedziała Anna Mierzejewska, dziennikarka "Superwizjera" TVN24.

Dzięki prowokacji dziennikarskiej reporterzy "Superwizjera" TVN24 opisali, jak funkcjonuje rynek narkotykowy w Polsce. Wnioski z materiału są przerażające. - Że to jest tak dostępne, tak tanie, no a przy tym śmiertelnie uzależniające - podsumował Jakub Stachowiak, dziennikarz "Superwizjera".

Mefedron można kupić niemal wszędzie i kupujący nie musi spotkać się z dilerem. - Duże ilości wyślą ci kurierami, małe ilości zakopią ci gdzieś w ziemi, sobie wykopiesz i masz - powiedział dziennikarzom jeden z dilerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Mieli butelki z płynną "pigułką gwałtu", trafili do aresztu
WARSZAWA
W specjalnych boksach ukryto 277 kilogramów narkotyków
Na paletach wino, a w skrytkach narkotyki. Prokuratura oskarża przemytników
Poznań

Uzależnieni od narkotyków są już 12-latkowie

Mefedron to silnie uzależniająca i tania w produkcji substancja. Niestety, biorą go coraz młodsi ludzie.

- Gdybym miał wiek inicjacji pacjentów trafiających tutaj do poradni na Hożą, do Monaru, określić, to będzie, powiedzmy, 12., 13. rok życia - powiedział Adam Nyk, terapeuta uzależnień działający w Stowarzyszeniu MONAR.

Trudno takie osoby leczyć, bo tak naprawdę nie wiadomo nawet, co wzięły. - Jakość jest taka sama, jakbyśmy coś znaleźli na ulicy i to po prostu zjedli. Nie ma żadnej gwarancji jakości, mimo że sprzedawcy oczywiście zapewniają, że towar jest najwyższej jakości, natomiast nigdy nie wiemy, co finalnie dostaniemy - podkreślił podinspektor Michał Aleksandrowicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Policja często informuje o zatrzymaniach dilerów. Jednak w miejsce likwidowanych wytwórni szybko pojawiają się nowe, bo popyt jest duży. - Ludzie, którzy pracują na budowie, zwykli imprezowicze, biznesmeni, lubią po prostu te fazę - powiedział dziennikarzom "Superwizjera" jeden z dilerów.

Fazę, która jest śmiertelnie niebezpieczna. Dobrze wiedzą o tym ci, którzy brali dłużej. Rocznie w Polsce w związku z zażywaniem narkotyków umiera szacunkowo około 200 osób. Rzeczywista liczba zgonów może być o wiele wyższa.

OGLĄDAJ: Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"
pc

Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
NarkotykidzieciMłodzieżPolicjaCBŚPPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Łapiński
Dariusz Łapiński
Czytaj także:
Dzieci czekające na zabiegi
Szpital nie ma tomografu, troje dzieci cierpi
Marek Nowicki
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
WARSZAWA
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania 200 milionów złotych
BIZNES
imageTitle
Rakieta wleciała do elitarnego klubu. Wyjątkowy jubileusz O'Sullivana
EUROSPORT
Wypadek Łebieńska Huta
Wjechał w czterech nastolatków, uciekł z miejsca wypadku
Trójmiasto
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
WARSZAWA
Brytyjski myśliwiec Typhoon
NATO w akcji. Myśliwce RAF nad Polską
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o tym, kiedy pełne zestawienie miejsc służących doraźnemu ukryciu
Polska
07 1800 kosiniak-0020
PSL i Lewica "doszły do porozumienia" w sprawie związków partnerskich
Polska
Jakub Stefaniak - Paweł Śliz
Śliz: jestem do tego namawiany
Polska
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
Złoto
"Spekulacyjny pęd'. Padł nowy rekord
BIZNES
imageTitle
Komfort Urbana przed meczami reprezentacji
EUROSPORT
Zderzenie i policyjny pościg na Wale Miedzeszyńskim (zdjęcie ilustracyjne)
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
Wojna w Ukrainie - zdjęcie rosyjskiego resortu obrony
W Ukrainie już nie ma linii frontu. Jest "strefa śmierci"
Świat
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
Zamkną ulicę, ewakuują kilkaset osób
Wrocław
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
METEO
imageTitle
LeBron James nabił wszystkich w butelkę
EUROSPORT
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
WARSZAWA
2025-10-07T115949Z_1_LWD131007102025RP1_RTRWNEV_C_1310-SPAIN-ACCIDENT-0009
"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami
Świat
Waldemar Żurek
Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada
Polska
imageTitle
Niespodzianka w Chinach. Andriejewa poza turniejem
EUROSPORT
Służby działające na miejscu ataku na burmistrzynię Herdecke w Niemczech Iris Stalzer
Atak na nowo wybraną burmistrz. "Ohydny czyn"
Świat
imageTitle
Satysfakcja polskiej mistrzyni. "Nie wszyscy traktowali mnie poważnie"
EUROSPORT
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
BIZNES
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
METEO
Bartosz Kownacki dmucha w alkomat
Szłapka zarzucił posłowi PiS nietrzeźwość. Ten przebadał się alkomatem
Polska
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica