Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

12-letni Misza i 16-letnia Liza - te porwane ukraińskie dzieci trafiły do obozu w Korei Północnej. Taką szokującą informację przekazała na posiedzeniu jednej z komisji amerykańskiego Senatu ukraińska ekspertka zajmująca się prawami człowieka.

Koreańczycy umieścili nastolatków w Międzynarodowym Obozie dla Dzieci Songdowon na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, oddalonym o dziewięć tysięcy kilometrów od ich domów.

- Dzieci uczyły się tam, jak niszczyć japońskie wojsko i przedstawiono je koreańskim weteranom, którzy zaatakowali amerykański statek Pueblo w 1968 roku, zabijając i raniąc dziewięciu amerykańskich żołnierzy - powiedziała na Kapitolu Kateryna Raszewska, ekspertka prawna w ukraińskim Centrum Praw Człowieka.

"Coś więcej niż zbrodnia wojenna"

Rosjanie w sumie porwali z Ukrainy nawet około 20 tysięcy dzieci. - Rodzącej nastolatce powiedzieli, że otrzyma niezbędne cesarskie cięcie, które uratuje jej życie, tylko jeśli przyjmie rosyjski paszport - przekazał na Kapitolu Mykoła Kułeba, ukraiński polityk i działacz na rzecz praw dzieci, założyciel organizacji "Save Ukraine".

W innym opisanym przez aktywistów przypadku w czasie tak zwanego testu psychologicznego rosyjski oficer zapytał jednego z chłopców: "Jak się czujesz z zabijaniem? Jesteś gotowy?". Kiedy chłopiec odmówił odpowiedzi, żołnierze zagrozili mu: "będziesz służyć na okręcie podwodnym".

- Porywanie ukraińskich dzieci to coś więcej niż zbrodnia wojenna. To dosłownie ludobójstwo - komentował Richard Blumenthal, senator USA z Partii Demokratycznej.

Nieślubna córka Putina ma mieszkać w Paryżu

Putin zabija, torturuje i kradnie ukraińskie dzieci, a jego własne dziecko mieszka we Francji. Jak ustalili dziennikarze ukraińskiej telewizji 1+1, 20-letnia Liza pracuje w paryskiej galerii obrazów i jest prawdopodobnie jedną z córek dyktatora.

- Trzy tygodnie temu pani ojciec zabił mojego brata - powiedział jej Dmytro Swiatnenko, ukraiński dziennikarz.

Na początku rozmowy kobieta oznajmiła, że nie wyraża zgody na nagrywanie. - Kijów jest teraz bez prądu i ogłoszono alarm powietrzny. My też nie wyrażaliśmy na to zgody. Jak odniesie się pani do polityki swojego ojca i czy go pani wspiera? Może pani do niego zadzwonić i powiedzieć: "tato, przestań bombardować Kijów" - sugerował Dmytro Swiatnenko.

- A co ja mam z tym wspólnego? - odpowiedziała 20-latka. Nie zaprzeczyła, że jest córką Putina. Towarzyszyli jej prawdopodobnie rosyjscy agenci.

USA łagodzą sankcje, Putin powtarza kłamstwa

Pod koniec listopada Władimir Putin narzekał, że dwa miesiące po szczycie na Alasce Amerykanie nałożyli sankcje na rosyjskie firmy naftowe. W czwartek amerykańska administracja je złagodziła. Komunikat w tej sprawie został wydany dwa dni po spotkaniu w Moskwie wysłanników prezydenta Trumpa z Putinem.

Jak napisano w komunikacie Departamentu Skarbu USA, transakcje z udziałem stacji paliwowych Łukoilu poza Rosją są dozwolone "w celu uniknięcia karania" ich klientów i dostawców, pod warunkiem że dochody nie są przekazywane do Rosji. To złagodzenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 roku.

