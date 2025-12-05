Logo strona główna
Fakty

Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

|
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Porwane ukraińskie dzieci trafiły do obozu w Korei Północnej, gdzie usłyszały reżimową propagandę
Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN
Wstrząsający raport ukraińskiego Centrum Praw Człowieka. Dzieci uprowadzone z Ukrainy są nie tylko poddawane rusyfikacji w obozach na terenie Rosji, ale także wysyłane do Korei Północnej. - Uczyły się tam, jak niszczyć japońskie wojsko i przedstawiono je koreańskim weteranom - przekazała ukraińska aktywistka.

12-letni Misza i 16-letnia Liza - te porwane ukraińskie dzieci trafiły do obozu w Korei Północnej. Taką szokującą informację przekazała na posiedzeniu jednej z komisji amerykańskiego Senatu ukraińska ekspertka zajmująca się prawami człowieka.

Koreańczycy umieścili nastolatków w Międzynarodowym Obozie dla Dzieci Songdowon na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, oddalonym o dziewięć tysięcy kilometrów od ich domów.

- Dzieci uczyły się tam, jak niszczyć japońskie wojsko i przedstawiono je koreańskim weteranom, którzy zaatakowali amerykański statek Pueblo w 1968 roku, zabijając i raniąc dziewięciu amerykańskich żołnierzy - powiedziała na Kapitolu Kateryna Raszewska, ekspertka prawna w ukraińskim Centrum Praw Człowieka.

"Coś więcej niż zbrodnia wojenna"

Rosjanie w sumie porwali z Ukrainy nawet około 20 tysięcy dzieci. - Rodzącej nastolatce powiedzieli, że otrzyma niezbędne cesarskie cięcie, które uratuje jej życie, tylko jeśli przyjmie rosyjski paszport - przekazał na Kapitolu Mykoła Kułeba, ukraiński polityk i działacz na rzecz praw dzieci, założyciel organizacji "Save Ukraine".

W innym opisanym przez aktywistów przypadku w czasie tak zwanego testu psychologicznego rosyjski oficer zapytał jednego z chłopców: "Jak się czujesz z zabijaniem? Jesteś gotowy?". Kiedy chłopiec odmówił odpowiedzi, żołnierze zagrozili mu: "będziesz służyć na okręcie podwodnym".

Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Źródło: Bring Kids Back UA

- Porywanie ukraińskich dzieci to coś więcej niż zbrodnia wojenna. To dosłownie ludobójstwo - komentował Richard Blumenthal, senator USA z Partii Demokratycznej.

Melania Trump
Siedmioro dzieci wraca do domów. Pomogła pierwsza dama
Świat
Ukraińskie dzieci uciekły przed wojną
Republikański senator: będą pewne poświęcenia, ale to nie będzie jedno z nich
Świat
Nieślubna córka Putina?
Nagranie z Paryża. To ma być nieślubna córka Putina
Świat

Nieślubna córka Putina ma mieszkać w Paryżu

Putin zabija, torturuje i kradnie ukraińskie dzieci, a jego własne dziecko mieszka we Francji. Jak ustalili dziennikarze ukraińskiej telewizji 1+1, 20-letnia Liza pracuje w paryskiej galerii obrazów i jest prawdopodobnie jedną z córek dyktatora.

- Trzy tygodnie temu pani ojciec zabił mojego brata - powiedział jej Dmytro Swiatnenko, ukraiński dziennikarz.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Jak dwie krople wody". Ukraiński dziennikarz miał spotkać nieślubną córkę Putina

Na początku rozmowy kobieta oznajmiła, że nie wyraża zgody na nagrywanie. - Kijów jest teraz bez prądu i ogłoszono alarm powietrzny. My też nie wyrażaliśmy na to zgody. Jak odniesie się pani do polityki swojego ojca i czy go pani wspiera? Może pani do niego zadzwonić i powiedzieć: "tato, przestań bombardować Kijów" - sugerował Dmytro Swiatnenko.

- A co ja mam z tym wspólnego? - odpowiedziała 20-latka. Nie zaprzeczyła, że jest córką Putina. Towarzyszyli jej prawdopodobnie rosyjscy agenci.

Uczniowie z Ukrainy pobici przed szkołą. Wcześniej nauczyciel miał nazwać ich "swołoczą"

Uczniowie z Ukrainy pobici przed szkołą. Wcześniej nauczyciel miał nazwać ich "swołoczą"

Trójmiasto
Sikorski o kierunku Rosji. "W stronę agresji"

Sikorski o kierunku Rosji. "W stronę agresji"

Świat

USA łagodzą sankcje, Putin powtarza kłamstwa

Pod koniec listopada Władimir Putin narzekał, że dwa miesiące po szczycie na Alasce Amerykanie nałożyli sankcje na rosyjskie firmy naftowe. W czwartek amerykańska administracja je złagodziła. Komunikat w tej sprawie został wydany dwa dni po spotkaniu w Moskwie wysłanników prezydenta Trumpa z Putinem.

CZYTAJ WIĘCEJ: Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego

Jak napisano w komunikacie Departamentu Skarbu USA, transakcje z udziałem stacji paliwowych Łukoilu poza Rosją są dozwolone "w celu uniknięcia karania" ich klientów i dostawców, pod warunkiem że dochody nie są przekazywane do Rosji. To złagodzenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 roku.

pc

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: Bring Kids Back UA

UkrainaRosjaKorea PółnocnadzieciWojna w UkrainiePrawa człowiekaWładimir PutinPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiPolityka zagraniczna NiemiecFriedrich Merz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica