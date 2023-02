Sześć najczęściej ignorowanych objawów cukrzycy typu II. "Są trudne do zauważenia"

Przytłaczające zmęczenie, zwiększone pragnienie, częstsze oddawanie moczu, utrata wagi, swędzenie w okolicy narządów płciowych czy długie gojenie się ran, to sześć objawów cukrzycy typu II, których nie należy ignorować - wskazuje ekspert brytyjskiej organizacji charytatywnej Diabetes UK na łamach portalu Independent.

Jak wynika z rządowych danych, w Polsce na cukrzycę cierpi ponad 3 miliony osób. Co jednak ważne, nawet jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy z występowania u nich tej choroby. Jej objawy nie zawsze są bowiem oczywiste. - Zauważenie znaków ostrzegawczych może być trudne, często są one subtelne. Wiele osób w ogóle nie zauważa żadnych objawów - ocenia cytowany przez Independent starszy doradca kliniczny Diabetes UK Esther Walden.

- Ludzie przypisują objawy innym rzeczom (...). Myślą na przykład, że wstają w nocy, aby pójść do toalety, ponieważ po prostu trochę się już starzeją. Objawy te są trudne do zauważenia przy zabieganym trybie życia, a to oznacza, że niektórzy mogą żyć z tym schorzeniem nawet 10 lat, zanim zostaną zdiagnozowani - kontynuuje Walden.

Na jakie symptomy należy więc zwrócić szczególną uwagę?

Objawy cukrzycy typu II

Jednym z objawów, który zdaniem Waldena rzadko wzbudza podejrzenia pacjentów jest zwiększona częstotliwość oddawania moczu. Jak tłumaczy specjalista, znaczny odsetek niezdiagnozowanych chorych na cukrzycę typu II, przypisuje go naturalnym zmianom funkcjonowania organizmu, będącym następstwem starzenia się. Jak jednak tłumaczy, w przypadku cukrzyków, symptom ten spowodowany jest nagromadzeniem cukru we krwi, które prowadzi do bardziej intensywnej pracy nerek, a w konsekwencji do częstszych wizyt w toalecie.

Ekspert podkreśla, że od infekcji układu moczowego, które pod niektórymi względami mogą objawiać się podobnie, zmiany częstotliwości oddawania moczu spowodowane cukrzycą można odróżnić na podstawie objętości moczu, która w przypadku tych drugich jest większa. Jak jednak dodaje, same występowanie infekcji oraz towarzyszące mu swędzenie odczuwane w okolicach narządów płciowych również może być jednym z objawów choroby. W moczu cukrzyków występuje bowiem zwiększone stężenie cukru, "co tworzy idealne środowisko dla rozwoju bakterii". - Dlatego też (cukrzycy - red.) są bardziej narażeni na występowanie infekcji układu moczowego - dodaje.

U chorych może również występować zwiększone pragnienie, co spowodowane jest z kolei zwiększonym poborem wody z komórek do krwi, celem rozcieńczenia nagromadzonego w niej cukru. - Ponieważ komórki są odwodnione, wysyłają do organizmu sygnał chemiczny, świadczący o tym, że jesteś spragniony. (W efekcie - red.) ludzie piją znacznie więcej"- tłumaczy Esther Walden. Kolejnym symptomem, o którym wspomina specjalista, jest uczucie przemożnego zmęczenia. - Kiedy masz cukrzycę typu 2, twoje ciało nie może dostarczyć do komórek wystarczającej ilości glukozy (która jest podstawowym źródłem energii - red.) - objaśnia starszy doradca kliniczny Diabetes UK. Jak precyzuje, mówiąc o zmęczeniu, ma na myśli "przytłaczające zmęczenie", objawiające się na przykład przesypianiem sporych części popołudnia.

Z cukrzycą typu II powiązana jest również nieintencjonalna utrata wagi. - Normalnie nadmiar cukru magazynowany jest w postaci tłuszczu - stwierdza Walden. Jak dalej tłumaczy, w przypadku cukrzyków, u których cukier nie jest dostarczany do odpowiednich komórek, organizm "pobiera energię z komórek tłuszczowych, co oznacza, że ludzie tracą na wadze". Ostatnim z wymienionych przez niego objawów jest długi czas gojenia ran. - Kiedy się skaleczysz, (organizm - red.) potrzebuje dodatkowych zasobów energii, by się z tym uporać, ale ponieważ brakuje mu energii, składniki odżywcze (potrzebne do zagojenia się rany - red.) nie docierają tam, gdzie powinny - objaśnia Esther Walden.

Zgodnie z szacunkami IDF Diabetes Atlas, jednej z jednostek Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, w Europie aż 36 procent z 61 milionów dorosłych cukrzyków pozostaje niezdiagnozowanych.

Cukrzyca Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:jdw//am

Źródło: Independent, gov.pl, IDF Diabetes Atlas