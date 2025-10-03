Niecodzienny widok w Senacie. Uczestnicy przyszli z psami

Kidawa-Błońska: to, jak traktujemy zwierzęta, świadczy o naszym człowieczeństwie Źródło: sejm.gov.pl

W piątek w Senacie o godzinie 10 rozpoczął się V Kongres Praw Zwierząt, zorganizowany pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli. Część jego uczestników pojawiła się w towarzystwie czworonogów.

Wydarzenie otworzyło przemówienie wicemarszałek Niedzieli, która przypomniała, że Sejm X kadencji zmienił regulamin tak, żeby do budynku można było wchodzić ze zwierzętami. - Chcę państwu też przypomnieć, że od zeszłego kongresu powołaliśmy nadzwyczajną komisję do spraw ochrony zwierząt i ta komisja przegłosowała ostatnio pierwszy projekt zwalniający psy z łańcuchów - przekazała.

Następnie głos zabrała marszałek Kidawa-Błońska. - Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi, partnerami w pracy, pozwalają nam żyć, są wokół nas. To, jak je traktujemy, świadczy o naszym człowieczeństwie. Jeśli nie potrafimy szanować zwierząt, to nie potrafimy także szanować siebie samych ani innych ludzi - oświadczyła.

Wyraziła również nadzieję, że kongres będzie dla parlamentarzystów kolejnym impulsem do dalszej pracy na rzecz zwierząt. - Cieszę się, że w Senacie są psy. Mamy tutaj w Straży Marszałkowskiej kilku wspaniałych psich przyjaciół, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa, strzegą tego, żeby ten obiekt był bezpieczny - przypomniała.

Organizatorzy zaplanowali panele dyskusyjne, w których udział wzięli lekarze weterynarii, behawioryści, biolodzy, prawnicy oraz aktywiści zajmujący się prawami zwierząt.

Światowy Dzień Zwierząt

Kongres został zorganizowany w przeddzień Światowego Dnia Zwierząt. W Polsce święto to zostało wprowadzone do kalendarza w 2006 roku przez Sejm V kadencji. Jak przypomniano w komunikacie na stronie Sejmu, "przypada ono w dniu, w którym Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologii".

Ustanowienie święta miało być także zapowiedzią przez Sejm prac nad poprawą losu zwierząt w Polsce, a także wyrazem uznania dla pracy ich miłośników.

