Szukała mody w średnim rozmiarze, TikTok podsuwał jej filmy o głodzeniu się i liczeniu kalorii

- Według nowych badań istnieje związek między zaburzeniami odżywiania a liczbą kont w mediach społecznościowych, jakie ma nastolatek - informuje "The Independent". Magazyn dotarł do osób, które uzależnienie od TikToka przypłaciły problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania.

Eve Sankar miała niespełna 18 lat, gdy na jej kanale na TikToku zaczęły pojawiać się filmy opisujące, jak schudnąć. Dostawała coraz więcej klipów z informacjami o tym, jak szybko zrzucić wagę. "TikTok podsycał i nakręcał niezdrowy, obsesyjny stosunek do jedzenia, co zrujnowało prawie dwa lata jej życia" - czytamy w "The Independent". Przygoda Eve z platformą zaczęła się niewinnie: od poszukiwania nagrań z hasztagiem "moda medium size".

Influencerzy "inspirują" do zrzucenia kilogramów

Potem na profilu Eve zaczęły się wyświetlać treści krytykujące i obrażające osoby, które autorzy nagrań uznają za niewystarczająco szczupłe. W efekcie Eve postanowiła wprowadzić wymagającą dietę.

- Liczyłam kalorie do tego stopnia, że ​​wpłynęło to na moje życie, ponieważ nie mogłam zjeść posiłku bez zsumowania liczby kalorii. I tak naprawdę nic to nie dało, ponieważ głodziłam się i potem... objadałam. Restrykcyjna dieta sprawiła, że stałam się nieszczęśliwa - wspomina w rozmowie z brytyjskim dziennikiem. Zdaniem Eve, wszystko zaczęło się układać, odkąd rok temu usunęła aplikację. Jak zapewnia: "Tęskniłam za wspólnymi posiłkami ze znajomymi, ale do pewnego momentu nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo byłam zbyt zajęta niekończącym się liczeniem kalorii".

Eve Sankar Instagram

"To pogarsza zdrowie psychiczne mojej córki"

"The Independent" dotarł też do Sarah, matki 16-latki, która jest leczona psychiatrycznie z powodu zaburzeń odżywiania. Kobieta twierdzi, że jednym ze źródeł problemów jej córki, jest TikTok, od którego jest uzależniona. "To pogarsza zdrowie psychiczne mojej córki" – mówi w rozmowie z gazetą. Jak twierdzi Sarah, sama córka przyznaje, że nie może się powstrzymać od oglądania kolejnych filmów w aplikacji: "Lubi jednego TikToka, a algorytm wysyła jej więcej podobnych. Daje się wciągnąć, a ten głos w jej głowie jest bardzo silny". Nastolatka zaprzyjaźniła się z kilkoma osobami za pośrednictwem popularnej aplikacji. Dwie z nich leczą się teraz na tym samym oddziale psychiatrycznym.

"The Independent" cytuje niedawne badanie, w którym wzięło udział tysiąc nastolatków. Wykazało one, że prawie 52% dziewcząt i 45% chłopców ma zaburzenia odżywiania. Badanie wykazało również związek między zaburzonymi zachowaniami żywieniowymi a liczbą kont w mediach społecznościowych, jakie ma nastolatek: "Nastolatkowie, którzy mają wiele różnych aplikacji w mediach społecznościowych, częściej mają zaburzenia odżywiania" - czytamy.

Szkodliwy wpływ algorytmów

Winą za negatywny wpływ mediów społecznościowych na młodych ludzi bywają obarczane algorytmy. Wielu ekspertów przestrzega przed lekceważeniem roli algorytmów: firma NewsGuard zbadała, że algorytmy TikToka sprzyjają wyświetlaniu fake newsów. Jednak zdaniem doktor Ysabel Gerrard, specjalistki w dziedzinie mediów cyfrowych z Uniwersytetu w Sheffield, "Algorytmy są tak szkodliwe, na ile im na to pozwolisz. Szkodliwe treści nie powinny pojawiać się na platformach społecznościowych. Jeśli usuniemy z nich treści, które łamią zasady, algorytm nie będzie w stanie polecać filmów, które są dla ciebie szkodliwe" - mówi w wywiadzie udzielonym dziennikowi.

Hope Virgo, działaczka na rzecz zdrowia psychicznego, na łamach "The Independent" przekonuje, że konieczne są rozwiązania legislacyjne: "Potrzebujemy odpowiedniego ustawodawstwa, aby chronić osoby korzystające z mediów społecznościowych. Rząd i TikTok mają wiele do zrobienia w kwestii zaburzenia odżywiania i sposobu, w jaki mówi się o nich w mediach społecznościowych".

Według danych The Renfrew Center Foundation for Eating Disorders, na zaburzenia odżywiania cierpi ok. 70 milionów osób na całym świecie. W klasyfikacji zaburzeń odżywiania mieści się m.in. anoreksja, bulimia i zaburzenia odżywiania z napadami niekontrolowanego objadania się.

Autor:wac//mro