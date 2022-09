"Wpływ XIX wieku wciąż jest silny". Jaki dress code obowiązuje na królewskich pogrzebach

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 208 dni. Brytyjski resort obrony podał, że w ciągu ostatnich 10 dni siły rosyjskie straciły nad Ukrainą co najmniej cztery samoloty, a od początku inwazji straty rosyjskiego lotnictwa to około 55 maszyn. Dodano, że brak przewagi w powietrzu to jedna z największych słabości wojsk rosyjskich. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.