Nie cierpiał swojej pracy. By ją rzucić, 20 lat jadł ryż i ziemniaki

45-latek z Japonii przez dwie dekady odkładał niemal całą wypłatę, by móc rzucić znienawidzoną pracę i zacząć żyć z oszczędności. Przez cały ten czas jadł głównie ryż i ziemniaki, mieszkając w najtańszym hotelu robotniczym. Jego historia wywołała ogromne emocje internautów, jednak jak dotąd nie zakończyła się szczęśliwie.

Historię 45-letniego Japończyka w ostatnich dniach opisał hongkoński "South China Morning Post". Nie podający swojego imienia i nazwiska mężczyzna na początku lat dwutysięcznych dostał pracę, o którą się starał - wymagającą, ale stabilną. Nie zdradził, co to za praca, ani w jakiej branży. Okazało się jednak, że warunki pracy są gorsze, niż myślał. Pracodawca oczekiwał ciągłego zostawania po godzinach, czasem nawet do północy, a na wszystkie skargi odpowiadał "tylko ciężką pracą i robieniem nadgodzin można osiągnąć przyszłe szczęście".