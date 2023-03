Czy stres wpływa na rozwój demencji? Wyniki 10-letnich badań dają odpowiedź

Wyniki nowych badań opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open 7 marca. Naukowcy z USA przez ponad dekadę badali niemal 24,5 tys. Amerykanów w wieku powyżej 45 lat. Na podstawie analizy doszli do wniosku, że podwyższony poziom stresu był ważnym czynnikiem pogarszania się zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i nauka nowych rzeczy.

Stres przyczynia się do pogorszenia zdolności poznawczych

Poziom stresu mierzono przy pomocy skali Cohen Perceived Stress Scale, a do zmierzenia zdolności poznawczych wykorzystano sześcioelementowy kwestionariusz SIS. Okazało się, że niemal 23 proc. uczestników badania odczuwało podwyższony poziom stresu i osoby te były o 37 proc. bardziej podatne na osiąganie słabych wyników poznawczych niż osoby z niskim poziomem stresu. Badacze podkreślili, że relacja między stresem a zdolnościami poznawczymi była podobna niezależnie od wieku, płci czy rasy.

Choć wiadomo, że osoby, które zmagają się z zanikami pamięci, mogą z tego powodu odczuwać większy stres, to według autorów badania to zjawisko może działać też w drugą stronę: uczucie stresu może prowadzić do zaników pamięci. - Stres nie tylko pogarsza zdolności poznawcze w danym momencie, ale może mieć też szkodliwe skutki w dalekiej perspektywie - podkreślił współautor badania prof. Ambar Kulshreshtha z Uniwersytetu Emory'ego w USA.