Co zrobić ze skoszoną trawą? Za błąd grozi grzywna

Sezon na koszenie trawników jest już w pełni i potrwa do jesieni. Co zrobić ze skoszoną trawą? Do czego można wykorzystać ją w ogrodzie? Wyjaśniamy.

Choć skoszona trawa może wydawać się nieszkodliwa, wyrzucanie jej w przypadkowych miejscach nie jest dozwolone. Wyrzucenie takiej trawy np. na przy poboczu drogi, na należącym do innej osoby gruncie, łące czy w lesie jest wykroczeniem. Podlega ono karze grzywny o minimalnej wysokości 500 złotych.

Co wobec tego należy zrobić ze skoszoną trawą?

Co zrobić ze skoszoną trawą?

Najprościej skoszonej trawy można się pozbyć, wrzucając ją do kosza przeznaczonego na odpady "zielone" bądź biodegradowalne. Pozostałości po koszeniu trawnika można też ponownie wykorzystać i to na wiele sposobów. Najpopularniejszym jest podsuszenie i późniejsze dodanie ich do kompostu. Ten świetnie sprawdza się w roli ekologicznego nawozu.

Skoszoną trawę można też wykorzystać do tzw. ściółkowania, czyli przykrycia gruntu otaczającej inne rośliny. Zabieg ten ma na celu ograniczenie wzrostu chwastów i zapewnienie tym roślinom lepszych warunków do rozwoju. Decydując się na ściółkowanie, należy pamiętać, że wykorzystana do niego trawa powinna być pozbawiona zmian chorobowych, kwiatostanów i chwastów, a także dobrze wysuszona. Jej cienką warstwę wystarczy równomiernie rozłożyć na rabacie.

Wykorzystanie skoszonej trawy

Trawę po koszeniu można też wykorzystać do przygotowania płynnego nawozu. W tym celu należy przełożyć ją do pojemnika, zalać wodą i przykryć kawałkiem materiału. Przez kolejny tydzień całość warto od czasu do czasu przemieszać. Po 7 dniach powstały roztwór trzeba odcedzić i rozcieńczyć w proporcji około 1,5:10, czyli 150 ml roztworu na każdy litr wody. Takiego nawozu można używać do podlewania iglaków, roślin zielonych i kwiatów.

Skoszona trawa może sprawdzić się również do zabezpieczenia wrażliwych na mróz roślin na zimę, do tego trzeba ją jednak najpierw dobrze wysuszyć. Warto też podzielić ją na kępki i starannie związać je sznurkiem. Po takim przygotowaniu można wykorzystać je do zabezpieczenia zewnętrznych części roślin, takich jak hortensje, wrzośce czy wrzosy.

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: tvn24.pl