Komplikacje w czasie ciąży mogą zwiększać ryzyko choroby serca. "Wielu kobietom nikt o tym nie mówi"

Komplikacje w czasie ciąży mogą zwiększać w przyszłości ryzyko pojawienia się u kobiet choroby niedokrwiennej serca - ustalili naukowcy, którzy zbadali ponad 2 miliony pacjentek ze Szwecji. Oszacowali, że największe ryzyko występuje w ciągu pierwszych dziesięciu lat po porodzie.

Nowe badanie opublikowano w środę, 2 lutego, w czasopiśmie BMJ, a cytuje je m.in. CNN. Naukowcy z USA i Szwecji prześledzili historię ponad 2,2 milionów szwedzkich pacjentek, które urodziły dzieci pomiędzy 1973 a 2015 rokiem i wcześniej nie zmagały się z chorobami serca. W tym celu korzystali z krajowego rejestru urodzeń, który zawiera informacje o historii ciąż z ostatnich 50 lat.

Komplikacje w czasie ciąży, a ryzyko choroby niedokrwiennej serca

Naukowcy sprawdzili, jak wyglądała zapadalność na chorobę niedokrwienną serca od momentu urodzenia dziecka do 2018 roku w przypadku kobiet, które w czasie ciąży doświadczyły komplikacji, takich jak przedwczesny poród, cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie i urodzenie dziecka z niską masą ciała. Okazało się, że przynajmniej jednej z takich komplikacji doświadczyło ok. 30 proc. ze wszystkich badanych kobiet. Badacze ustalili, że przedwczesny poród podnosił ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o 72 proc., stanu przedrzucawkowego - o 54 proc., cukrzycy ciążowej - o 30 proc., urodzenia dziecka z niską masą ciała - o 10 proc., a zaburzenia ciśnienia podwajały to ryzyko. Każda kolejna komplikacja podnosiła ryzyko wystąpienia choroby. Autorzy badania zauważyli, że ryzyko to było największe w ciągu pierwszych 10 lat od porodu, po czym stopniowo spadało.

- Przebieg ciąży jest wczesnym sygnałem dla przyszłego ryzyka wystąpienia choroby serca i może pomóc we wczesnej identyfikacji kobiet, u których to ryzyko jest wysokie oraz umożliwić wdrożenie wcześniejszego leczenia, aby zapobiec rozwojowi choroby - powiedział jeden z autorów badania dr Casey Crump z Icahn School of Medicine w Nowym Jorku.

Choroba niedokrwienna serca

Zmiany zachodzące w ciele kobiety w czasie ciąży dostarczają ważnych informacji o kondycji jej układu sercowo-naczyniowego. Eksperci twierdzą, że mogą też ujawnić niektóre ukryte problemy zdrowotne u pacjentek. I choć komplikacje ciążowe są monitorowane przez lekarza w czasie ciąży, to ich wpływ na późniejsze zdrowie kobiety już niekoniecznie. - (Kobiety) rodzą dziecko, być może wcześniej miały stan przedrzucawkowy lub cukrzycę ciążową, ale nikt tak naprawdę później ich nie obserwuje. Nie mówi się im, że w rzeczywistości znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka - stwierdziła w rozmowie z CNN profesor kardiologii dr Tara Narula. - To, co dzieje się z kobietą w czasie ciąży jest niemal jak test wytrzymałościowy oraz oznaka jej przyszłej kondycji sercowo-naczyniowej. Niestety, wielu kobietom nikt o tym nie mówi - dodała.

Choroba niedokrwienna serca nazywana jest również chorobą wieńcową. Polega na niewystarczającym dopływie tlenu i krwi do mięśnia sercowego, co wynika ze zwężenia tętnic wieńcowych i jest ściśle związane z miażdżycą naczyń krwionośnych. To jedna z głównych przyczyn zgonów na świecie. Ból towarzyszący tej chorobie nazywany jest dusznicą bolesną. Do objawów zalicza się m.in. płytki oddech, ból i ucisk w klatce piersiowej, który może promieniować do ramion i szczęki, szybkie bicie serca czy mdłości. Choroba niedokrwienna serca może przyspieszać też spadek funkcji poznawczych, czyli być przyczyną problemów z pamięcią, uczeniem się i kontaktami z innymi ludźmi.

Autor:pb//am

Źródło: CNN, pacjent.gov.pl