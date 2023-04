Chłopiec 22 godziny jechał rowerem do babci. Chciał poskarżyć się na mamę

11-latek z chińskiego miasta Hangzhou po kłótni z matką postanowił poskarżyć się babci. Nie wystraszył go fakt, że babcia mieszkała w odległości 140 kilometrów. Chłopiec wsiadł na rower i ruszył w trwającą 22 godziny podróż, dopóki wycieńczonego dziecka nie zauważyli policjanci.

O historii chłopca jako pierwszy we wtorek napisał hongkoński "South China Morning Post". 11-latek z miasta Hangzhou we wschodnich Chinach 1 kwietnia miał pokłócić się z mamą i zagrozić, że pojedzie do swojej babci. Kobieta nie wzięła jego słów poważnie: była przekonana, że były wypowiedziane w złości i dziecko nie ruszy do babci mieszkającej w odległości 140 kilometrów.

Okazało się jednak, że chłopiec mówił bardzo poważnie. Po kłótni 11-latek wsiadł na swój rower i ruszył do domu swojej babci w dystrykcie Meijiang. Jechał przez kolejne 22 godziny i prawie udało mu się dotrzeć na miejsce. 2 kwietnia wieczorem, po przebyciu dystansu 130 kilometrów, zwrócili na niego uwagę kierowcy, którzy samotne i wycieńczone dziecko zauważyli w tunelu jednej z dróg ekspresowych.

Dobę jechał do babci rowerem

Wezwani na miejsce funkcjonariusze zabrali 11-latka na pobliski komisariat. Jak podaje "SCMP", był on zbyt zmęczony, by iść, więc musieli wziąć go na ręce. W rozmowie z policjantami chłopiec wyznał, że podczas wyprawy jadł chleb i pił wodę, które zabrał ze sobą z domu. Poinformował też, że jechał przez całą noc i kierował się znakami drogowymi, ale kilkukrotnie pojechał w złym kierunku.

Choć wyprawa zajęła mu dwa razy dłużej niż zwykle trwa przejechanie rowerem takiej odległości, dziecku brakowało już tylko godziny, by dotrzeć na miejsce. Do babci 11-latek ostatecznie nie dotarł, ale i tak się z nią zobaczył. Tego samego dnia do policyjnego komisariatu po dziecko przybyli jego rodzice, którzy pojawili się w towarzystwie babci. Lokalne media nie przekazały, jaki był powód kłótni dziecka z mamą, ani jak na sprawę zareagowała wytęskniona przez chłopca babcia.

Autor:pb//mm

Źródło: South China Morning Post, India Times