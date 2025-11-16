15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Reuters wyjaśnia, że operator mierzy się z rosnącą presją rynkową w związku z obawami o kurczenie się liczby nowych klientów, gdyż konkurenci oferują tańsze plany, a do gry wkraczają operatorzy kablowi.

Agencja poprosiła Verizon o komentarz w sprawie, jednak rzecznik firmy odmówił.

O cięciach informował wcześniej "Wall Street Journal".

Roszady w Verizon

Z wyjaśnień źródła Reutersa wynika, że zwolnienia, które dotkną około 15 proc. pracowników Verizon, mają nastąpić już w przyszłym tygodniu i stanowią kontynuację wieloletnich wysiłków na rzecz redukcji zatrudnienia i kosztów.

Cięcia spowodują redukcję kadry kierowniczej niezrzeszonej w związkach zawodowych o ponad 20 proc. Verizon planuje również przekształcić około 180 należących do korporacji sklepów detalicznych w placówki franczyzowe.

Dyrektor generalny Verizon Dan Schulman został powołany na stanowisko na początku października. Wcześniej kierował PayPalem. Stało się to po tym, jak promocje konkurentów - AT&T i T-Mobile - nasiliły się, szczególnie w związku z premierą nowych modeli iPhone'a. Firmy te oferują wysokie rabaty i wymianę sprzętu, co ma na celu utrzymać abonentów i pozyskać nowych klientów.

Słabe wyniki

- Verizon potrzebuje radykalnych zmian, w tym transformacji kosztów, fundamentalnej restrukturyzacji naszej bazy wydatków - powiedział Schulman w zeszłym miesiącu. - Będziemy prostszą, bardziej zwinną i bardziej oszczędną firmą - dodał.

Verizon pozyskał zaledwie 44 tys. abonentów sieci komórkowych płacących rachunki miesięcznie w trzecim kwartale, ustępując miejsca AT&T. Liderem był T-Mobile z ponad milionem nowych abonentów netto.

Operatorzy kablowi, tacy jak Comcast i Charter wstrząsają rynkiem usług bezprzewodowych, oferując w pakiecie abonamenty telefonii komórkowej z szybkim internetem.

Schulman zaznaczył, że nie chce podnosić cen i dąży do większego skupienia się na kliencie. Verizon utrzymuje najwyższe ceny w sektorze.

- Nasz wzrost finansowy w zbyt dużym stopniu opierał się na podwyżkach cen. Strategiczne podejście, które w zbyt dużym stopniu opiera się na cenie bez zwiększania liczby abonentów, nie jest strategią zrównoważoną - powiedział w zeszłym miesiącu.

To nie pierwsze zwolnienia

Pod koniec 2024 roku Verizon zatrudniał około 100 tys. pracowników w USA, po tym jak w ciągu trzech lat zwolnił prawie 20 tys. osób.

W zeszłym roku firma ogłosiła redukcję zatrudnienia o 4,8 tys. pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść. W 2018 roku Verizon poinformował, że w ramach poprzedniego programu dobrowolnych odejść odejdzie około 10,4 tys. pracowników.

Craig Moffett, starszy analityk w MoffettNathanson, powiedział, że pierwszym zobowiązaniem nowego dyrektora generalnego jest powstrzymanie utraty klientów, co wiązałoby się z koniecznością dofinansowania drogich telefonów dla ogromnej liczby abonentów Verizon.

- Oczywiste pytanie brzmiało, jak Verizon zamierzał za to zapłacić. Teraz już wiemy – powiedział Moffett. - Nie wiemy jednak, czy te obniżki kosztów rzeczywiście pomogą zrównoważyć wyższe planowane koszty utrzymania klientów – dodał.

Potężne inwestycje amerykańskiego operatora

Verizon wydał 52 miliardy dolarów na zakup kluczowego pasma częstotliwości bezprzewodowych w ramach aukcji w 2021 roku, mającej na celu wzmocnienie sieci 5G. Niektórzy analitycy zastanawiali się, czy nie zapłacił za dużo. Firma zawarła również w zeszłym roku wartą 20 miliardów dolarów umowę przejęcia Frontier Communications.

Wydała również 6 miliardów dolarów na przejęcie operatora telefonii komórkowej TracFone Wireless.

