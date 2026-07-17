Xi Jinping: to historyczna szansa

Krzysztof Gawkowski zapowiedział budowę gigafabryki AI w Polsce. "Stanie się fundamentem dla rozwoju" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NG HAN GUAN / POOL

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- Rozwój sztucznej inteligencji nie powinien być solowym występem jednego kraju, ale symfonią globalnej współpracy - oświadczył w Szanghaju chiński przywódca podczas przemówienia otwierającego Światową Konferencję Sztucznej Inteligencji (WAIC).

Dodał, że innowacje niosą wielkie wyzwania, dlatego należy pilnie wprowadzić zintegrowane systemy wczesnego ostrzegania, by sztuczna inteligencja była zawsze "bezpieczna i kontrolowana".

Xi Jinping o AI

Xi Jinping wezwał państwa do wykorzystania "historycznej szansy", jaką stanowi sztuczna inteligencja oparta na otwartym oprogramowaniu (open-source). Zaznaczył przy tym, że niezbędne jest zapewnienie równego dostępu do innowacyjnych technologii państwom rozwijającym się, aby zapobiec tworzeniu "nowych historycznych niesprawiedliwości" w tej dziedzinie.

Przywódca Chin porównał sztuczną inteligencję do wynalezienia silnika parowego i elektryczności. Równocześnie przedstawił wizję Chin, jako państwa, które dzieli się tą technologią i wiedzą w zakresie sztucznej inteligencji z krajami Globalnego Południa. Zapowiedział, że w ciągu pięciu lat Pekin zaoferuje państwom rozwijającym się, m.in. z ASEAN, Ligi Arabskiej, Unii Afrykańskiej i grupy BRICS, 5 tys. projektów badawczych w dziedzinie AI oraz wspólne "centra współpracy".

Alternatywa dla USA

Czyniąc aluzję do polityki Stanów Zjednoczonych, Xi Jinping sprzeciwił się "generalizowaniu" pojęcia bezpieczeństwa narodowego oraz "stawianiu go przez jeden kraj ponad bezpieczeństwo innych".

Wypowiedź chińskiego przywódcy stanowiła jak dotąd najjaśniejsze wyrażenie ambicji Chin, które chcą kształtować zasady kontroli sztucznej inteligencji - ocenia Reuters. Według agencji Xi w swoim przemówieniu przedstawił chińskie modele oparte na otwartym oprogramowaniu jako globalne dobro publiczne i pozycjonował Pekin jako alternatywę dla Waszyngtonu w kluczowym momencie wyścigu o przewagę w tym sektorze.

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W przemówieniu chińska koalicja na rzecz sztucznej inteligencji została przedstawiona jako konkurent dla międzynarodowej inicjatywy "Pax Silica", kierowanej przez Stany Zjednoczone. Ma ona na celu zabezpieczenie globalnych łańcuchów dostaw sztucznej inteligencji i minerałów krytycznych. Xi Jinping uniknął jednak wymieniania Waszyngtonu z nazwy.

Chińskie media państwowe coraz częściej przedstawiają strategię Pekinu w zakresie sztucznej inteligencji jako odpowiedź na to, co nazywają kierowaną przez USA próbą wzniesienia "żelaznej kurtyny sztucznej inteligencji".

Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji

Trwająca do 20 lipca WAIC służy zademonstrowaniu chińskiej niezależności technologicznej. Jak zauważa dziennik "South China Morning Post", w odpowiedzi na zagraniczne restrykcje Pekin prezentuje na tym forum cały, niezależny ekosystem sprzętowy: 108 autorskich chipów oraz wielkie systemy obliczeniowe, jak superwęzeł Huawei Atlas 950 SuperPoD.

Z kolei w czwartek 29 państw - w tym Rosja, Brazylia i Kuba - powołało w Szanghaju Światową Organizację Współpracy w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. Chiny proponowały utworzenie tej instytucji już podczas ubiegłorocznej konferencji, jednak dopiero teraz oficjalnie sformalizowano jej powstanie i ogłoszono skład członkowski.