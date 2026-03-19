Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania

Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Orban został zapytany przez dziennikarzy, czy Węgry są gotowe odblokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy. Węgierski premier powiedział, że stanowisko jego kraju jest jasne.

Orban o ropie

- Nie podejmiemy żadnych decyzji korzystnych dla Ukraińców, dopóki nie dostaniemy naszej ropy - oświadczył.

Pożyczkę zablokował rząd w Budapeszcie po tym, gdy ropociągiem Przyjaźń, uszkodzonym pod koniec stycznia w rosyjskim ataku na Ukrainę, przestała płynąć rosyjska ropa. Ukraina przekazała, że ropociąg jest obecnie remontowany, jednak Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.

Warunek Orbana

Orban dodał, że dopiero po odblokowaniu tranzytu ropy będzie można otworzyć "nowy rozdział" w kontaktach na linii Kijów-Budapeszt. Podkreślił, że brak dostaw ropy to dla jego kraju kwestia przetrwania.

- Tu nie chodzi o politykę, to chodzi o naszą egzystencję. Otrzymanie tej ropy to dla Węgrów kwestia przetrwania. Bez niej węgierskie gospodarstwa domowe i firmy zbankrutują - powiedział polityk, dodając, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zrozumieć, że to nie jest "polityczna gra".

Orban nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy Węgry odblokują również 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji.

Viktor Orban Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Chorwacja gotowa pomóc

Premier Chorwacji Andrej Plenković odrzucił twierdzenia Węgier, że potrzebują rosyjskiej ropy naftowej transportowanej rurociągiem Przyjaźń. Dodał, że Chorwacja jest w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie Węgier na dostawy surowca i premier tego kraju Viktor Orban jest tego świadomy.

- Chorwacja ma swój rurociąg adriatycki. Terminal naftowy znajduje się na wyspie Krk. Rurociąg jest obecnie w pełni wykorzystywany. [Chorwacja - red.] otrzymała już zamówienia od węgierskiej firmy naftowej Mol na 13 tankowców. Cztery z nich dotarły już do Chorwacji; później ropa jest przeładowywana z tankowców do zbiorników, następnie trafia do rurociągu i jest transportowana do rafinerii w Szazhalombatta na Węgrzech lub w Bratysławie na Słowacji. (...) Chorwacja może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawy ropy naftowej na Węgry i Słowację, nawet jeśli rurociąg Przyjaźń nie będzie działał - powiedział Plenković w Brukseli przed szczytem UE.

Dodał, że Orban ma tego świadomość.

Fiński premier o Orbanie

Z kolei szef rządu Finlandii Petteri Orpo przed unijnym szczytem w czwartek w Brukseli powiedział dziennikarzom, że szef rządu Węgier Viktor Orban "wykorzystuje Ukrainę jako broń w swojej kampanii wyborczej". - To nie jest dobre. Mieliśmy umowę i myślę, że on nas zdradził - podkreślił.

Orpo odniósł się do blokowanej przez Węgry unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Pożyczka ta została przyjęta na szczycie w grudniu przez przywódców krajów Unii, w tym przez Orbana, który wraz z liderami Słowacji i Czech wywalczył zwolnienie ze spłaty odsetek. Teraz Orban blokuje pożyczkę, uzależniając swoją zgodę od wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris