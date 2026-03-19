Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania

Viktor Orban
Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję
Źródło: TVN24
Węgierski premier Viktor Orban zapowiedział przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli, że Węgry nie poprą odblokowania pożyczki dla Ukrainy, dopóki nie dostaną ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń.

Orban został zapytany przez dziennikarzy, czy Węgry są gotowe odblokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy. Węgierski premier powiedział, że stanowisko jego kraju jest jasne.

Orban o ropie

- Nie podejmiemy żadnych decyzji korzystnych dla Ukraińców, dopóki nie dostaniemy naszej ropy - oświadczył.

Pożyczkę zablokował rząd w Budapeszcie po tym, gdy ropociągiem Przyjaźń, uszkodzonym pod koniec stycznia w rosyjskim ataku na Ukrainę, przestała płynąć rosyjska ropa. Ukraina przekazała, że ropociąg jest obecnie remontowany, jednak Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.

Warunek Orbana

Orban dodał, że dopiero po odblokowaniu tranzytu ropy będzie można otworzyć "nowy rozdział" w kontaktach na linii Kijów-Budapeszt. Podkreślił, że brak dostaw ropy to dla jego kraju kwestia przetrwania.

- Tu nie chodzi o politykę, to chodzi o naszą egzystencję. Otrzymanie tej ropy to dla Węgrów kwestia przetrwania. Bez niej węgierskie gospodarstwa domowe i firmy zbankrutują - powiedział polityk, dodając, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zrozumieć, że to nie jest "polityczna gra".

Orban nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy Węgry odblokują również 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji.

Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Chorwacja gotowa pomóc

Premier Chorwacji Andrej Plenković odrzucił twierdzenia Węgier, że potrzebują rosyjskiej ropy naftowej transportowanej rurociągiem Przyjaźń. Dodał, że Chorwacja jest w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie Węgier na dostawy surowca i premier tego kraju Viktor Orban jest tego świadomy.

- Chorwacja ma swój rurociąg adriatycki. Terminal naftowy znajduje się na wyspie Krk. Rurociąg jest obecnie w pełni wykorzystywany. [Chorwacja - red.] otrzymała już zamówienia od węgierskiej firmy naftowej Mol na 13 tankowców. Cztery z nich dotarły już do Chorwacji; później ropa jest przeładowywana z tankowców do zbiorników, następnie trafia do rurociągu i jest transportowana do rafinerii w Szazhalombatta na Węgrzech lub w Bratysławie na Słowacji. (...) Chorwacja może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawy ropy naftowej na Węgry i Słowację, nawet jeśli rurociąg Przyjaźń nie będzie działał - powiedział Plenković w Brukseli przed szczytem UE.

Dodał, że Orban ma tego świadomość.

Fiński premier o Orbanie

Z kolei szef rządu Finlandii Petteri Orpo przed unijnym szczytem w czwartek w Brukseli powiedział dziennikarzom, że szef rządu Węgier Viktor Orban "wykorzystuje Ukrainę jako broń w swojej kampanii wyborczej". - To nie jest dobre. Mieliśmy umowę i myślę, że on nas zdradził - podkreślił.

Orpo odniósł się do blokowanej przez Węgry unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Pożyczka ta została przyjęta na szczycie w grudniu przez przywódców krajów Unii, w tym przez Orbana, który wraz z liderami Słowacji i Czech wywalczył zwolnienie ze spłaty odsetek. Teraz Orban blokuje pożyczkę, uzależniając swoją zgodę od wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Udostępnij:
Tagi:
Viktor OrbanRopa naftowaUkrainaRosjaWęgry
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica