"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie

Ministerstwo rozważa wybicie monety z wizerunkiem prezydenta Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Z projektu monety wynika, że na jednej stronie ma znaleźć się profil prezydenta, a na drugiej - jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA oraz słowa "FIGHT, FIGHT, FIGHT" (walcz, walcz, walcz).

"Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu (zamknięcia rządu federalnego - red.) naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę (niepodległości) silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej"- podkreślił w piątek resort finansów.

Ministerstwo zaznaczyło, że ostateczny projekt jednodolarówki emitowanej z okazji 250. rocznicy niepodległości nie został jeszcze zatwierdzony.

Portal Politico przypomniał, że zgodnie z decyzją Kongresu z 2020 r. minister finansów może wybić monety o nominale jednego dolara w roku kalendarzowym 2026. Projekt monety ma mieć symboliczny charakter dla 250. rocznicy niepodległości USA.

Brandon Beach, który stoi na czele amerykańskiej mennicy, potwierdził we wpisie na platformie X, że pierwszy projekt przedstawiający Trumpa na monecie jest prawdziwy.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025 Rozwiń

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała na piątkowym briefingu, że nie słyszała o tym projekcie, lecz prezydent na pewno byłby zadowolony.

