Ze świata

"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie

Donald Trump
Donald Trump jest "mistrzem strategicznej niejednoznaczności"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
W Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku może pojawić się moneta o nominale jednego dolara z wizerunkiem prezydenta USA Donalda Trumpa - poinformował w piątek rzecznik amerykańskiego resortu finansów, cytowany przez Politico.

Ministerstwo rozważa wybicie monety z wizerunkiem prezydenta Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Z projektu monety wynika, że na jednej stronie ma znaleźć się profil prezydenta, a na drugiej - jego postać z zaciśniętą pięścią na tle flagi USA oraz słowa "FIGHT, FIGHT, FIGHT" (walcz, walcz, walcz).

"Mimo wymuszonego przez skrajną lewicę shutdownu (zamknięcia rządu federalnego - red.) naszego rządu fakty są jasne: pod historycznymi rządami prezydenta Donalda J. Trumpa nasz kraj wkracza w swoją 250. rocznicę (niepodległości) silniejszy, bardziej zamożny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej"- podkreślił w piątek resort finansów.

Biały Dom: to jest bardzo realne

Biały Dom: to jest bardzo realne

Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"

Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"

Szef mennicy potwierdza

Ministerstwo zaznaczyło, że ostateczny projekt jednodolarówki emitowanej z okazji 250. rocznicy niepodległości nie został jeszcze zatwierdzony.

Portal Politico przypomniał, że zgodnie z decyzją Kongresu z 2020 r. minister finansów może wybić monety o nominale jednego dolara w roku kalendarzowym 2026. Projekt monety ma mieć symboliczny charakter dla 250. rocznicy niepodległości USA.

Brandon Beach, który stoi na czele amerykańskiej mennicy, potwierdził we wpisie na platformie X, że pierwszy projekt przedstawiający Trumpa na monecie jest prawdziwy.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała na piątkowym briefingu, że nie słyszała o tym projekcie, lecz prezydent na pewno byłby zadowolony.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

