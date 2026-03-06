Logo TVN24
USA reagują na wzrost cen. Rosyjska ropa trafi do Indii

Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
"Stany Zjednoczone staną na rzęsach", żeby odblokować cieśninę Ormuz
Źródło: TVN24
Narastający konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do gwałtownego wzrostu cen na rynkach paliwowych. W odpowiedzi władze USA zdecydowały się tymczasowo wstrzymać sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy do Indii.

Amerykański resort finansów wydał w czwartek licencję wyłączającą z rosyjskich sankcji transakcje sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej Indiom do 4 kwietnia. Dotyczy to tylko surowców już załadowanych na statki. Ma to zmniejszyć wzrost cen ropy na światowych rynkach.

Atak na Iran. Możliwe "poważne zagrożenie" dla Ukrainy

Atak na Iran. Możliwe "poważne zagrożenie" dla Ukrainy

Tatiana Serwetnyk
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"

Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"

Łukasz Figielski

Zmniejszenie presji cenowej

Jak wynika z dokumentu, sankcjami nie będzie objęta sprzedaż ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 5 marca. Dotyczy to tylko ropy rozładowywanej w indyjskich portach, kupowanej przez podmioty z Indii. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia.

Sekretarz finansów Scott Bessent uzasadnił decyzję chęcią zmniejszenia presji cenowej na rosyjską ropę w obliczu blokady Cieśniny Ormuz przez Iran.

"To celowo krótkoterminowe rozwiązanie nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu" - zaznaczył. "Indie są kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych i w pełni przewidujemy, że New Delhi zwiększy zakupy amerykańskiej ropy. To tymczasowe rozwiązanie złagodzi presję wywołaną próbą Iranu, by wziąć globalny sektor energetyczny jako zakładnika" - dodał.

Tankowce w cieśninie Ormuz
Tankowce w cieśninie Ormuz
Źródło: PAP

Amerykańskie gwarancje

Jest to kolejne działanie administracji Trumpa mające na celu obniżkę rosnących cen ropy naftowej. Wcześniej Trump ogłosił, że władze USA ubezpieczą tankowce od ryzyka politycznego oraz - kiedy będzie to możliwe - będą eskortować statki przepływające przez kontrolowaną przez Iran cieśninę.

Administracja Trumpa nałożyła w ubiegłym roku na Indie karne cła w wysokości 25 proc. za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Taryfy te wygasły po zawarciu porozumienia handlowego z USA. Według Białego Domu, Indie zobowiązały się wówczas do zaprzestania zakupów rosyjskiego surowca.

pc

Opracował Wiktor Knowski/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Henry Chirinos

USA Indie Ropa naftowa Sankcje Iran
