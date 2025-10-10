Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień

Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym Źródło: Reuters

Russell Vought, szef Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) w Białym Domu, przekazał, że rozpoczęło się wdrażanie planów redukowania siły roboczej administracji federalnej.

Skala zwolnień jest "znacząca"

Rzecznik OMB biura przekazał, że skala zwolnień jest "znacząca".

Wiadomo, że wśród zwolnionych są pracownicy resortu zdrowia - poinformował rzecznik tego ministerstwa.

Administracja i sam prezydent Donald Trump zapowiadali wcześniej masowe zwolnienia pracowników federalnych. - Demokraci poprzez swój shutdown powodują utratę wielu miejsc pracy - oświadczył w poniedziałek prezydent Trump.

Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu Kevin Hassett zapowiedział w niedzielę, że administracja rozpocznie masowe zwolnienia pracowników federalnych, jeśli Trump uzna, że negocjacje z demokratami w Kongresie, mające doprowadzić do zakończenia shutdownu, zmierzają donikąd.

Pensje do dziesiątego

Piątek to dziesiąty dzień shutdownu. Na razie nie ma sygnałów świadczących o potencjalnym przełamaniu impasu. W czwartek Senat po raz szósty nie zdołał przegłosować prowizorium budżetowego.

Demokraci blokują przyjęcie prowizorium budżetowego, bo domagają się przywrócenia wygasających dopłat do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu Obamacare. Prognozy, na które się powołują, sugerują, że bez subsydiów opłaty za ubezpieczenia dla milionów Amerykanów mogą wzrosnąć ponaddwukrotnie.

Wcześniej zwracano uwagę, jeśli kryzys nie zakończy się do końca tygodnia, będzie to oznaczać, że ponad milion pracowników federalnych nie otrzyma na czas wynagrodzenia. Pensje otrzymują bowiem 10. dnia miesiąca, podczas gdy żołnierze - pierwszego i 15.

Źródło: PAP