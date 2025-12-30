Trump: chętnie bym go zwolnił

Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago Źródło: CNN

Pytany o sprawę podczas konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu na Florydzie, Trump powiedział, że wielokrotnie krytykowany przez niego prezes banku centralnego sam powinien podać się do dymisji przed końcem jego kadencji w maju przyszłego roku.

- On zbliża się (do końca kadencji). Jesteśmy już dość blisko. Bardzo chciałbym go zwolnić, ale jesteśmy tak blisko, wiecie... ale może, może i tak zrobię - powiedział prezydent USA.

Pozew przeciwko szefowi Fed

Trump wielokrotnie wcześniej wyrażał chęć zwolnienia Powella, którego oskarżał o zbyt wolne cięcie stóp procentowych.

Mówił jednak, że odradzał mu ten pomysł sekretarz skarbu Scott Bessent, twierdząc, że taki ruch, podważający zasadę niezależności banku centralnego, doprowadziłby do paniki inwestorów.

Prezydent powiedział też w poniedziałek, że rozważa złożenie pozwu przeciwko Powellowi za "niekompetencję" w sprawie zbyt wysokich kosztów remontu budynków należących do Rezerwy Federalnej. Trump twierdzi, że koszty remontu osiągną wysokość 4 mld dol. Według Powella koszt ten wynosi 2,5 mld.

Jerome Powell Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

