"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?

N-butan i izobutan, mimo że są jedną z frakcji LPG, nie zostały objęte sankcjami w ramach 12. pakietu, co stworzyło lukę wykorzystywaną przez niektóre podmioty do kontynuowania importu z Rosji.

Polska chce rozszerzenia listy sankcyjnej

Według ME umieszczenie n-butanów o kodzie CN 2901 10 00 w projekcie pakietu to efekt wspólnych działań Ministerstwa Energii, MSZ i polskiej branży paliwowej. Pakiet, przygotowany przez Komisję Europejską musi zatwierdzić jeszcze Rada UE.

"Uwzględnienie n-butanu w 19. pakiecie sankcji, które są procedowane przez Radę to duży sukces Ministerstwa Energii i zwieńczenie wielomiesięcznej pracy Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej. Pracownicy resortu odbyli szereg spotkań z przedstawicielami branży, przedsiębiorcami i organizacjami sektorowymi. Działania te miały na celu powstrzymanie importu n-butanu, który po 20 grudnia 2024 r. zaczął być sprowadzany do naszego kraju w zwiększonych ilościach. Dzisiaj mówimy temu procederowi stop" – podkreślił minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie resortu.

Rosyjskie n-butany szkodzą polskiej branży paliwowej

Polska branża paliwowa od dawna alarmowała, że sankcje na LPG z Rosji są częściowo omijane poprzez import tanich n-butanów z Rosji i mieszanie ich w Polsce z propanem pochodzącym z innych niż wschodni kierunków. W efekcie powstaje LPG, który może być oferowany po niższej cenie.

W sierpniu 2025 r. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) szacowała, że o ile w poprzednich latach miesięczny import produktów o kodzie CN 2901 10 00 - czyli n-butanów o czystości ponad 95 proc. i izobutanu - wynosił przeciętnie 8,3 tys. ton, to w marcu 2025 r. było to blisko 38 tys. ton, a w czerwcu przeszło 19 tys. ton. Łącznie, jak wynikało z szacunków POPiHN, w okresie listopad 2024 - czerwiec 2025 do Polski wjechało ponad 120 tys. ton nadmiarowych ilości n-butanów i izobutanu, wartych ok. 280 mln zł.

Według obliczeń Izby LPG oparty o n-butany ze wschodu, przy zachowaniu dotychczasowych trendów, mógłby w całym 2025 r. stanowić nawet 16 proc. polskiego rynku, doprowadzając do spadku zysków lub strat wielu przedsiębiorców. W jeszcze trudniejszej sytuacji będą ci, którzy w ostatnich latach zainwestowali w rozwój infrastruktury importu LPG z innych niż Rosja kierunków, aby przygotować się do wejścia w życie sankcji na gaz płynny - podkreślała Izba.

Węgry i Słowacja w obronie odstępstw od sankcji

12. pakiet unijnych sankcji na Rosję objął w 2024 r. LPG m.in. w zakresie propanu, butanu oraz mieszanek tych węglowodorów. Z rozporządzenia sankcyjnego wyłączony został jednak produkt o kodzie CN 2901 10 00. Odstępstwo to wywalczyły Węgry przy wsparciu Słowacji argumentując, że są to ważne surowce w produkcji przemysłowej.

Problemem jest także to, że kod 2901 10 00 obejmuje obok n-butanów także izobutan, który ma szerokie zastosowania - jako czynnik roboczy w sprayach czy spieniacz do produkcji różnego rodzaju pianek itp. Z danych Eurostatu wynika, że w skali całej Unii udział kierunku wschodniego w imporcie izobutanu to ok. 80 proc.

