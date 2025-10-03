"Wielki dzień dla Polski". Jest porozumienie w sprawie rurociągów

Tomczyk o podpisaniu wstępnego porozumienia na podłączenie Polski do rurociągów NATO Źródło: TVN24

W piątek w Warszawie w obecności wiceszefa MON Cezarego Tomczyka podpisano wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO.

Tomczyk: to wielki dzień dla Polski

Porozumienie, zawarte między Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz PERN S.A., dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowę magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

- Na pewno mamy dzisiaj świadomość, że to wielki dzień dla Polski, a właściwie początek wielkiej drogi, którą dzisiaj zaczynamy - powiedział Tomczyk.

Projekt na poziomie 20 miliardów złotych

Po podpisaniu porozumienia wiceszef MON wskazał też, że pierwsze rozmowy na temat włączenia Polski w ten system rozpoczęły się w 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję.

- Wtedy na poziomie roboczym, na poziomie NATO narodziła się koncepcja, żeby kraje natowskie, które przystąpiły do sojuszu w 1999 roku mogły stać się częścią tego wielkiego systemu. Walczyliśmy o ten projekt de facto przez 11 lat - zaznaczył wiceminister obrony narodowej.

Poinformował, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie inwestycji. Dodał, że inwestycja zostanie zaplanowana i zaprojektowana przez Zakład Inwestycji NATO, czyli komórkę podległą ministrowi obrony narodowej.

Tomczyk doprecyzował, że po zakończeniu etapu planowania i projektowania będzie potrzebna decyzja wszystkich państw Sojuszu w celu zatwierdzenia ostatecznej budowy polskiego odcinka.

- Mówimy o projekcie, który jeżeli krok po kroku doprowadzimy ten projekt do finalizacji, będzie na poziomie 20 miliardów złotych. Mówimy o budowie rurociągów na odcinku 300 kilometrów - od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą. I mówimy o jednej z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat - powiedział wiceminister.

