Rosja zamyka przejścia graniczne

Kosiniak-Kamysz: prowokacje pana Bąkiewicza służą nie Polsce, a Federacji Rosyjskiej Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zawieszenie ruchu obowiązuje od 1 lipca. Chodzi o pięć przejść na granicy Rosji z Finlandią i po jednym z Estonią i Łotwą.

Rosja zawiesza ruch na przejściach granicznych

Największa liczba zamknięć obejmie granicę z Finlandią - dotyczyć to będzie kolejowych przejść granicznych w Wyborgu, Wartsili, Lytcie, Swietogorsku oraz na stacji Petersburg-Finlyandsky (Dworcu Fińskim) - wymienia portal Kyiv Independent.

Choć decyzja formalnie obejmuje głównie przejścia kolejowe na granicy z Finlandią, w praktyce dotyczy jedynie przejść z Estonią i Łotwą.

Bezpośredni ruch kolejowy na granicy rosyjsko-fińskiej został już wcześniej wstrzymany na mocy decyzji władz w Helsinkach. Fiński rząd ogłosił 16 kwietnia 2025 r., że zamknął całą wschodnią granicę liczącą ok. 1300 km.

Bezpośrednie loty między Rosją a Unią Europejską zostały wstrzymane pod koniec lutego 2022 roku.

Rosja zbroi się na granicy z NATO

Informacja o zamknięciu przejść granicznych została podana w momencie, gdy Rosja rozbudowuje swoją obecność militarną na granicy z NATO - wynika ze śledztwa opublikowanego 10 czerwca przez duńską stację DR.

Cytowani w raporcie anonimowi szefowie północnoeuropejskich służb wywiadowczych oraz wysocy rangą oficerowie wojskowi przekazali, że Rosja zwiększa swoją obecność militarną w pobliżu granic z Finlandią, Norwegią oraz państwami bałtyckimi.

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