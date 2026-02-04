Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę

"Przewidywanie przyszłości Rosji to zawsze gra dla naiwnych" Źródło: TVN24

W styczniu przychody z ropy i gazu wyniosły 393,3 mld rubli (5,11 mld USD), podczas gdy w grudniu 2025 r. było to 447,8 mld rubli (5,82 mld USD). Spadek tych dochodów wynikał z niższych cen ropy naftowej i silniejszego rubla.

Będzie wzrost, ale niewielki

W całym ubiegłym roku dochody rosyjskiego budżetu z ropy i gazu spadły o 24 proc. do 8,48 bln rubli (110,3 mld USD), osiągając najniższy poziom od 2020 r. Prognozuje się, że w tym roku dochody budżetowe ze sprzedaży ropy i gazu nieznacznie wzrosną do 8,92 bln rubli (116 mld USD). Łączne dochody budżetowe na 2026 r. zakładane są na 40,283 bln rubli (525,11 mld USD).

Jak przypomina Reuters, dochody z ropy i gazu mają kluczowe znaczenie dla rosyjskiego budżetu, odpowiadając za prawie jedną czwartą wpływów. Zmniejszenie się tych dochodów, wraz z wysokimi wydatkami na prowadzoną od 2022 r. wojnę przeciwko Ukrainie, skutkują deficytem, który w 2025 r. według ministerstwa finansów wyniósł 5,6 bln rubli (72 mld USD), czyli 2,6 proc. PKB.

