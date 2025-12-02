Rekordowe zakupy w Stanach Zjednoczonych. Policzono, ile wydali Amerykanie

Black Friday - tyle wydajemy na zakupy Źródło: TVN24

Cyber Monday przyniósł 14,25 mld dolarów obrotów i domknął wyjątkowo intensywny okres zakupowy w sieci. Silne rabaty, rekordy w korzystaniu z usług AI i rosnąca popularność płatności odroczonych ukształtowały tegoroczne Cyber Week.

Rekordowe wyniki sprzedaży w Cyber Week

W trakcie pięciu dni - od Święta Dziękczynienia do Cyber Monday - Amerykanie wydali online 44,2 mld dolarów. To wzrost o 7,7 proc. wobec ubiegłorocznego wyniku 41,1 mld dolarów, który w 2023 r. rósł o 8,2 proc.

Już na początku sezonu Adobe prognozowało, że internetowe wydatki wyniosą 43,7 mld dolarów, czyli o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Cyber Monday okazał się najmocniejszym dniem pod względem sprzedaży - przyniósł 14,25 mld dolarów. Black Friday ustanowił z kolei własny rekord z wynikiem 11,8 mld dolarów.

Mocne promocje i rywalizacja gigantów handlu

- Amerykańscy detaliści mocno postawili w tym sezonie świątecznym na rabaty, aby napędzić popyt w internecie. Konkurencyjne i stałe promocje przez cały Cyber Week skłoniły konsumentów do wcześniejszych zakupów, tworząc sytuację, w której Black Friday rzuca dziś wyzwanie dominacji Cyber Monday - powiedział Vivek Pandya, główny analityk Adobe Digital Insights.

Amazon, Walmart i Target oferowały szerokie przeceny, by przyciągnąć zarówno klientów skłonnych do większych wydatków, jak i tych, którzy uważnie planują budżet.

Jednocześnie, według danych Adobe, silne rabaty zachęciły kupujących do sięgania po droższe produkty, m.in. elektronikę, sprzęt sportowy czy AGD.

Sztuczna inteligencja i odroczone płatności w natarciu

Duży wzrost zanotowały narzędzia oparte na sztucznej inteligencji - wielu Amerykanów korzystało z chatbotów do porównywania cen i wyszukiwania produktów. Ruch z AI na stronach detalistów wzrósł o 670 proc. w Cyber Monday oraz o 805 proc. w Black Friday w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rekord padł także w segmencie usług "kup teraz, zapłać później". W Cyber Monday wygenerowały one 1,03 mld dolarów wydatków online - o 4,2 proc. więcej rok do roku. Mimo że duże promocje skłoniły część klientów do sięgania po krótkoterminowy dług, analitycy podkreślają, że konsumenci pozostali ostrożni i uważnie kontrolowali ceny, unikając zakupów pod wpływem impulsu.

Źródło: Reuters