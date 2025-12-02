Logo TVN24
Ze świata

Rekordowe zakupy w Stanach Zjednoczonych. Policzono, ile wydali Amerykanie

Black Friday USA
Black Friday - tyle wydajemy na zakupy
Źródło: TVN24
Amerykańscy konsumenci wydali 44,2 miliardadolarów w ciągu pięciu dni świątecznych zakupów online: od Czwartku Dziękczynienia po Cyber Monday - wynika z danych Adobe Analytics. Rekordowe promocje napędziły sprzedaż, choć dynamika wzrostu była nieco niższa niż rok wcześniej.

Cyber Monday przyniósł 14,25 mld dolarów obrotów i domknął wyjątkowo intensywny okres zakupowy w sieci. Silne rabaty, rekordy w korzystaniu z usług AI i rosnąca popularność płatności odroczonych ukształtowały tegoroczne Cyber Week.

Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników
Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników
Gabriela Sieczkowska
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord

Rekordowe wyniki sprzedaży w Cyber Week

W trakcie pięciu dni - od Święta Dziękczynienia do Cyber Monday - Amerykanie wydali online 44,2 mld dolarów. To wzrost o 7,7 proc. wobec ubiegłorocznego wyniku 41,1 mld dolarów, który w 2023 r. rósł o 8,2 proc.

Już na początku sezonu Adobe prognozowało, że internetowe wydatki wyniosą 43,7 mld dolarów, czyli o 6,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Cyber Monday okazał się najmocniejszym dniem pod względem sprzedaży - przyniósł 14,25 mld dolarów. Black Friday ustanowił z kolei własny rekord z wynikiem 11,8 mld dolarów.

Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"

Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"

Handel
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"

Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"

Maja Piotrowska

Mocne promocje i rywalizacja gigantów handlu

- Amerykańscy detaliści mocno postawili w tym sezonie świątecznym na rabaty, aby napędzić popyt w internecie. Konkurencyjne i stałe promocje przez cały Cyber Week skłoniły konsumentów do wcześniejszych zakupów, tworząc sytuację, w której Black Friday rzuca dziś wyzwanie dominacji Cyber Monday - powiedział Vivek Pandya, główny analityk Adobe Digital Insights.

Amazon, Walmart i Target oferowały szerokie przeceny, by przyciągnąć zarówno klientów skłonnych do większych wydatków, jak i tych, którzy uważnie planują budżet.

Jednocześnie, według danych Adobe, silne rabaty zachęciły kupujących do sięgania po droższe produkty, m.in. elektronikę, sprzęt sportowy czy AGD.

Sztuczna inteligencja i odroczone płatności w natarciu

Duży wzrost zanotowały narzędzia oparte na sztucznej inteligencji - wielu Amerykanów korzystało z chatbotów do porównywania cen i wyszukiwania produktów. Ruch z AI na stronach detalistów wzrósł o 670 proc. w Cyber Monday oraz o 805 proc. w Black Friday w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kup teraz, płać potem. "Konsumpcyjna pułapka", czy wygodne wydawanie pieniędzy?
Kup teraz, płać potem. "Konsumpcyjna pułapka", czy wygodne wydawanie pieniędzy?

Handel

Rekord padł także w segmencie usług "kup teraz, zapłać później". W Cyber Monday wygenerowały one 1,03 mld dolarów wydatków online - o 4,2 proc. więcej rok do roku. Mimo że duże promocje skłoniły część klientów do sięgania po krótkoterminowy dług, analitycy podkreślają, że konsumenci pozostali ostrożni i uważnie kontrolowali ceny, unikając zakupów pod wpływem impulsu.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

Black Fridayzakupy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica