Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji

Marcin Kierwiński o decyzji w sprawie paktu migracyjnego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GUS przedstawił w piątek informację o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024. Pod uwagę brani są mieszkańcy Polski przebywający w tym okresie za granicą przez 12 miesięcy i dłużej.

Gdzie migrują Polacy

"Szacuje się, że w końcu 2024 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 499 tys. obywateli Polski, tj. o 22 tys. więcej niż w 2023 r. Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 94 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski" - poinformował GUS.

W Europie w 2024 r. przebywało około 1,4 mln polskich emigrantów. Większość z nich – około 869 tys. – przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spośród krajów europejskich najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (415 tys.), Niemczech (407 tys.), Holandii (132 tys.), Norwegii (78 tys.) oraz w Irlandii (69 tys.).

GUS przypomniał, że w 2019 r. liczba polskich obywateli przebywających czasowo (12 miesięcy i dłużej) za granicą wynosiła nieco ponad 1,6 mln. W 2020 r. nastąpił spadek tej liczby, a w latach 2020-2024 oscylowała ona wokół poziomu około 1,5 mln.

Na Wyspach jest nas coraz mniej

Największy przyrost liczby długookresowych emigrantów czasowych z Polski w latach 2019-2024 nastąpił w Holandii i Szwajcarii – odpowiednio o 28 tys. (26,6 proc.) i 8 tys. (39,1 proc.). Z kolei największy spadek odnotowano w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech - odpowiednio o 132 tys. (24,1 proc.), 10 tys. (2,4 proc.) i 8 tys. (14,2 proc.).

Jak zauważył urząd, w 2019 r. liczba emigrantów czasowych z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii na pobyt co najmniej 12 miesięcy wynosiła 547 tys. Na koniec 2020 r. (po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur UE) odnotowano największy spadek tej wartości – o niemal 100 tys. - do poziomu 449 tys. W 2024 r. liczba ta spadła do około 415 tys.

GUS zastrzegł, że przedstawione wyniki dla lat 2019–2023 stanowią aktualizację opublikowanych szacunków w 2024 r. Natomiast dla 2024 r. przedstawione wyniki są wartościami prognozowanymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD