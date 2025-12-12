Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji

Logo TVN24
Z końcem 2024 roku poza granicami kraju przebywało czasowo niecałe 1,5 mln obywateli Polski. O 22 tysiące więcej niż w 2023 roku - przekazał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Większość z nich przebywa w krajach Unii Europejskiej.

GUS przedstawił w piątek informację o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024. Pod uwagę brani są mieszkańcy Polski przebywający w tym okresie za granicą przez 12 miesięcy i dłużej.

Gdzie migrują Polacy

"Szacuje się, że w końcu 2024 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 499 tys. obywateli Polski, tj. o 22 tys. więcej niż w 2023 r. Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 94 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski" - poinformował GUS.

W Europie w 2024 r. przebywało około 1,4 mln polskich emigrantów. Większość z nich – około 869 tys. – przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spośród krajów europejskich najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (415 tys.), Niemczech (407 tys.), Holandii (132 tys.), Norwegii (78 tys.) oraz w Irlandii (69 tys.).

GUS przypomniał, że w 2019 r. liczba polskich obywateli przebywających czasowo (12 miesięcy i dłużej) za granicą wynosiła nieco ponad 1,6 mln. W 2020 r. nastąpił spadek tej liczby, a w latach 2020-2024 oscylowała ona wokół poziomu około 1,5 mln.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mogli liczyć chociażby na jedzenie i ubranie
Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"
Tomasz Mikulicz
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
Poznańskie centrum mieści się w Kwadraciaku
Wicepremier chce likwidacji instytucji, w której nigdy nie był
Filip Czekała

Na Wyspach jest nas coraz mniej

Największy przyrost liczby długookresowych emigrantów czasowych z Polski w latach 2019-2024 nastąpił w Holandii i Szwajcarii – odpowiednio o 28 tys. (26,6 proc.) i 8 tys. (39,1 proc.). Z kolei największy spadek odnotowano w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech - odpowiednio o 132 tys. (24,1 proc.), 10 tys. (2,4 proc.) i 8 tys. (14,2 proc.).

Jak zauważył urząd, w 2019 r. liczba emigrantów czasowych z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii na pobyt co najmniej 12 miesięcy wynosiła 547 tys. Na koniec 2020 r. (po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur UE) odnotowano największy spadek tej wartości – o niemal 100 tys. - do poziomu 449 tys. W 2024 r. liczba ta spadła do około 415 tys.

GUS zastrzegł, że przedstawione wyniki dla lat 2019–2023 stanowią aktualizację opublikowanych szacunków w 2024 r. Natomiast dla 2024 r. przedstawione wyniki są wartościami prognozowanymi.

pc

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP, GUS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Migracje, Migranci i uchodźcy w Europie, Wielka Brytania - UE, Unia Europejska
