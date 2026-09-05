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Ze świata

Przełomowe zmiany w mapie świata. ONZ zadecydowała

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Nowa mapa świata
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nową mapę świata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock, Reuters
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Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło w piątek rezolucję, w ramach której wprowadzona będzie nowa mapa świata - wierniej odwzorowująca rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie uchwały zabiegały kraje afrykańskie. Przeciwko zmianom były jedynie Stany Zjednoczone.

Rezolucja, zainicjowana przez Togo i poparta przez kraje członkowskie Unii Afrykańskiej, została przyjęta 164 głosami "za" przy tylko jednym sprzeciwie - Stanów Zjednoczonych. Sześć państw - Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina - wstrzymało się od głosu.

Błędy mapy Merkatora

ONZ zachęca w rezolucji kraje i instytucje świata, by zastąpiły tradycyjną mapę Merkatora, powszechnie stosowaną od XVI wieku, nową, zdaniem geografów wierniej odzwierciedlającą rozmiary państw i kontynentów.

Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w 1569 r. flamandzki matematyk Gerard Merkator. Specyfika tego odwzorowania polega przede wszystkim na tym, iż regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Na tej mapie Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz wprowadzenia nowej mapy świata
Źródło zdjęcia: Reuters

Alternatywą jest tzw. odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe, popularnie zwane mapą Galla-Petersa od nazwisk Szkota Jamesa Galla i Niemca Arno Petersa. Znacznie bardziej oddaje ono to, że - jak podkreślono we wniosku złożonym przez Togo - w terytorium Afryki można by wpisać "całe Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonię, Meksyk i znaczną część Europy, a i tak pozostałoby jeszcze sporo wolnego miejsca".

Powód sprzeciwu USA

Piątkowa rezolucja nie zakazuje używania mapy Merkatora, a jedynie zachęca do posługiwania się wierniejszą wersją.

"Mapy kształtują nasze postrzeganie świata. Są wskazówką w edukacji, karmią wyobraźnię i wpływają na zbiorowe wyobrażenia" - zacytowało ONZ słowa szefa dyplomacji Togo Roberta Dusseya.

Stany Zjednoczone, odrzucając rezolucję, podkreśliły, że promuje ona konkretny "program polityczny" i odwraca uwagę od "rzeczywistych problemów międzynarodowego pokoju, dobrobytu i dobrych stosunków".

Możliwe konsekwencje rezolucji

Rezolucje ONZ nie mają mocy wykonawczej, ale jeśli głosowany wniosek poprze większość, może to doprowadzić do aktualizacji programów nauczania i stosowanych technologii.

Zdaniem geografów mapa Merkatora jest pożyteczna jednie w nawigacji. - Poza tym bardzo wąskim zastosowaniem posługiwanie się nią nie ma sensu - ocenił prof. geografii Uniwersytetu Syracuse Mark Monmonier, cytowany przez agencję Reuters.

Rząd Togo zapowiedział już, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chce zorganizować we współpracy z UNESCO, Unią Afrykańską oraz firmami technologicznym konferencję, której celem będzie nakreślenie planu wdrożenia rezolucji.

Źródło: PAP
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Tagi:
Organizacja Narodów ZjednoczonychAfryka
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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