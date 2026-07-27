Ze świata "Najlepszy start w historii rządu". Biały Dom ogłasza sukces Oprac. Paulina Karpińska |

Trump: nikt nie pokazał tyle odwagi i nie dokonał takiego postępu jak Amerykanie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DANIEL HEUER / POOL

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Program Trump Accounts (Konta Trumpa) zaliczył "najlepszy start w historii rządu" - stwierdził sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

Konta są dostępne dla każdego dziecka w USA poniżej 18. roku życia posiadającego numer ubezpieczenia społecznego. Mają pomóc im zgromadzić kapitał na przyszłość.

Dzieci urodzone między 1 stycznia 2025 r. a 31 grudnia 2028 r. mogą też otrzymać jednorazową wpłatę 1000 dolarów od rządu federalnego.

Siedem milionów dzieci w nowym programie Trumpa

Jak poinformował Bessent, do programu zapisano już około 7 mln dzieci. Resort skarbu podkreśla, że choć jeszcze miliony dzieci kwalifikują się do udziału w programie, to tempo zapisów przewyższa wyniki osiągane wcześniej przez inne platformy i produkty cyfrowe.

Bessent zwrócił uwagę, że młodzi dorośli coraz częściej szukają porad finansowych w mediach społecznościowych czy za pomocą sztucznej inteligencji.

Jego zdaniem nowe konta inwestycyjne mogą stać się "jednym z największych praktycznych doświadczeń edukacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych" w zakresie nauki finansów i inwestowania.

Dostęp do Wall Street

Jak wyjaśnia CNBC, badania pokazują, że wzrost wartości akcji w największym stopniu zwiększał majątek najbogatszych gospodarstw domowych w USA. Według sondażu Gallupa, na który powołał się Bessent, 38 proc. Amerykanów nie posiada żadnej ekspozycji na rynek akcji.

Bessent powiedział w poniedziałek, że uruchomione 4 lipca Trump Accounts stworzą "nową klasę akcjonariuszy".

- Amerykańskie rodziny, które zbyt długo nie miały dostępu do Wall Street, wreszcie zrozumieją, jak to jest mieć udział w tym rynku - stwierdził.