Z kraju "To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Karol Nawrocki o nowym wniosku o referendum w sprawie polityki klimatycznej UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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Prezydent ogłosił w czwartek w Dębicy (woj. podkarpackie), że złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu i polityki klimatycznej UE.

- Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe pytanie, proste pytanie: 'Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?' - poinformował.

W swoim wystąpieniu prezydent krytycznie odniósł się do kwestii cen energii elektrycznej, wskazując na obciążenia wynikające z europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) oraz założeń Zielonego Ładu. Według przedstawionych przez niego danych polscy przedsiębiorcy płacą 252 euro za megawatogodzinę prądu, podczas gdy stawka w Niemczech wynosi 237 euro, we Francji 166 euro, a w Hiszpanii 158 euro.

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Sikorski: to wybiórcze traktowanie

O komentarz w tej sprawie Sikorski był proszony w poniedziałek na antenie Tok FM. - Równie dobrze mógłby złożyć pytanie: 'Czy jest Pan/Pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce?' - stwierdził szef MSZ.

- To jest wybiórcze traktowanie. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje UE, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją - ocenił.

"Zbyt ambitne cele"

Szef polskiej dyplomacji pytany był również o postawę polskiego rządu wobec systemu handlu emisjami ETS2 - Polska ma zabiegać o wolniejsze tempo wycofywania z rynku uprawień do emisji CO2.

- UE postawiła sobie zbyt ambitne cele. To jest byt ludzki, który ludzie mogą zmienić i zmieniamy to tak, aby było mniej dotkliwe dla gospodarstw - tłumaczył.

Jego zdaniem, zmiany będą możliwe dzięki koalicji państw członkowskich i instytucji europejskich, a nie "pohukiwaniu na UE". Sikorski podkreślił też, że "eurofobowie straszyli Polskę różnymi rozwiązaniami europejskimi, które okazywały się dla Polski dobre".

Nawiązał do wstępnych wyliczeń po pierwszym miesiącu obowiązywania umowy UE-Mercosur. - Polski eksport towarów rolno-spożywczych do (krajów) Mercosur wzrósł o prawie 30 procent - dodał minister spraw zagranicznych.

Referendum w sprawie Zielonego Ładu

O sprawę drugiego wniosku w sprawie referendum został zapytany też Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, w rozmowie w RMF 24.

Na pytanie o stwierdzenia, wedle których koncepcje tego referendum to "de facto wyjście z UE" stwierdził, że "większych bzdur nie słyszał już dawno".

Odpowiadając zaś na opinię niektórych ekspertów, że nie da się wyjść z ETS odparł: "nie ma czegoś takiego, jak nie da się". - Trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u - ocenił Leśkiewicz.

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Pierwszy wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego został skierowany do Senatu w pierwszej połowie roku. Projekt zawierał zestaw pytań dotyczących odrzucenia polityki Zielonego Ładu oraz systemu ETS.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz większość senacka zgłosiły obiekcje formalno-prawne, wskazując na nieprecyzyjne sformułowanie pytań oraz sugerujący charakter ich treści, co doprowadziło do odrzucenia wniosku w głosowaniu plenarnym.