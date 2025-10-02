Majątek Muska przebił kolejną granicę

Elon Musk zakłada partię Źródło: TVN24

Według Forbesa, który na bieżąco monitoruje stan majątku miliarderów, wartość aktywów 54-letniego Muska przekroczyła 500 mld dolarów w środę po południu czasu wschodnioamerykańskiego.

Akcje Tesli w górę

Musk, szef m.in. Tesli i SpaceX, w grudniu został pierwszą osobą w historii, której majątek oszacowano na ponad 400 mld dolarów. W środę akcje Tesli skoczyły o ok. 4 proc., dzięki czemu wartość fortuny Muska wzrosła o 9,3 mld dolarów.

Forbes nie wyklucza, że Musk, utrzymując dotychczasowe tempo, może do marca 2033 roku zostać pierwszym na świecie bilionerem.

Musk, który był największym sponsorem kampanii wyborczej Donalda Trumpa, pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Latem między najbogatszym człowiekiem świata a Trumpem doszło do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach.

