Ze świata

Majątek Muska przebił kolejną granicę

Elon Musk
Elon Musk zakłada partię
Źródło: TVN24
Elon Musk to pierwsza osoba w historii, której majątek netto oszacowano na ponad 500 mld dolarów - podał w środę Forbes. Przedsiębiorca jest więc w połowie drogi do zostania pierwszym na świecie bilionerem.

Według Forbesa, który na bieżąco monitoruje stan majątku miliarderów, wartość aktywów 54-letniego Muska przekroczyła 500 mld dolarów w środę po południu czasu wschodnioamerykańskiego.

Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu

Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu

Tech
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników

Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników

Akcje Tesli w górę

Musk, szef m.in. Tesli i SpaceX, w grudniu został pierwszą osobą w historii, której majątek oszacowano na ponad 400 mld dolarów. W środę akcje Tesli skoczyły o ok. 4 proc., dzięki czemu wartość fortuny Muska wzrosła o 9,3 mld dolarów.

Forbes nie wyklucza, że Musk, utrzymując dotychczasowe tempo, może do marca 2033 roku zostać pierwszym na świecie bilionerem.

Musk, który był największym sponsorem kampanii wyborczej Donalda Trumpa, pod koniec maja zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Latem między najbogatszym człowiekiem świata a Trumpem doszło do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła m.in. ustawy o cięciach podatkowych i wydatkach.

pc

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/PAP

