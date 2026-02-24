Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

Od wtorku niemal wszystkie towary sprowadzane do USA są obciążone nową, 10-procentową stawką celną - przekazała amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (CBP). Choć prezydent Donald Trump zapowiadał w piątek, że właśnie tyle wyniesie nowa stawka celna, już dzień później zmienił zdanie i groził 15 proc. stawką. Nowe, tymczasowe opłaty to reakcja na wyrok Sądu Najwyższego USA, który uznał poprzednie cła za nielegalne.

Zgodnie z komunikatem amerykańskiej agencji celnej, cła zostały nałożone na okres 150 dni, chyba że zostały one wyraźnie zwolnione z tego obowiązku.

Chaos polityki handlowej USA

Zmiana planów co do stawki celnej pogłębiła niepewność wokół polityki handlowej USA. W oficjalnym komunikacie CBP zabrakło wyjaśnienia, dlaczego zdecydowano się na łagodniejszy wariant. Dziennik "Financial Times", powołując się na źródła w Białym Domu, sugeruje, że podwyżka do 15 proc. jest tylko odłożona w czasie. Agencja Reuters nie otrzymała dotąd oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

"Warto pamiętać, że Trump wygłasza dziś wieczorem orędzie o stanie państwa. Całkiem możliwe, że to właśnie wtedy poznamy dalsze plany dotyczące ceł" - oceniają analitycy Deutsche Banku w rozmowie z Reutersem.

Analitycy spodziewają się, że mimo obecnego zamieszania faktyczne koszty celne w tym roku spadną, a bariery w handlu światowym będą ostatecznie mniejsze niż przed wyorkiem Sądu Najwyższego.

Nowe cła Trumpa

Chociaż 10-procentowa stawka jest mniej dotkliwa od sobotnich zapowiedzi Trumpa, rynki i tak zareagowały nerwowo. Niepewna przyszłość wymiany handlowej z USA sprawiła, że europejskie parkiety rozpoczęły wtorkowe notowania od spadków, choć indeks STOXX 600 - jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w Europie - zdołał później odrobić straty.

Nowe przepisy weszły w życie o północy z poniedziałku na wtorek. Jednocześnie wstrzymano pobieranie opłat zakwestionowanych przez Sąd Najwyższy, które wynosiły od 10 do nawet 50 proc. Przedsiębiorcy wciąż jednak nie wiedzą, czy i na jakich zasadach odzyskają pieniądze wpłacone do budżetu w ramach systemu uznanego przez amerykański Sąd Najwyższy za bezprawny.

Prezydent oparł swoją decyzję na Sekcję 122 ustawy o handlu z 1974, która pozwala wprowadzić cła na okres 150 dni w sytuacjach nadzwyczajnych - takich jak "duży i poważny" deficyt płatniczy albo "podstawowe problemy w płatnościach międzynarodowych".

Według administracji Trumpa USA obecnie spełnia te kryteria. Prezydent argumentuje, że deficyt handlowy sięga 1,2 bln dolarów rocznie, deficyt na rachunku bieżącym wynosi 4 proc. PKB, a kraj utracił dotychczasową nadwyżkę z dochodów pierwotnych (są to m.in. dochody z inwestycji zagranicznych).

Groźby pod adresem partnerów handlowych

W poniedziałek Donald Trump przestrzegł partnerów handlowych przed próbami zrywania dotychczasowych umów handlowych. Zagroził, że jeśli państwa te wycofają się z wynegocjowanych warunków, narazi je to na znacznie dotkliwsze sankcje, nakładane na podstawie innych przepisów.

Japonia już zwróciła się do Waszyngtonu o gwarancję, że w nowym systemie będzie traktowana równie preferencyjnie, jak dotychczas. Podobne stanowisko - dążenie do utrzymania obecnych przywilejów - zajęły Unia Europejska, Wielka Brytania oraz Tajwan.

Z kolei Chiny wezwały USA do zaprzestania "polityki jednostronnych ceł". W opublikowanym we wtorek oświadczeniu tamtejszy resort handlu zadeklarował chęć powrotu do stołu negocjacyjnego i rozpoczęcia kolejnej rundy rozmów z amerykańską administracją.

Opracował Wiktor Knowski/ams