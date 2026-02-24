Logo TVN24
Ze świata

Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Donald Trump podpisuje rozporządzenie wprowadzające cła
Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Od wtorku niemal cały import do USA podlega nowej, 10-procentowej stawce celnej. To tymczasowy ruch Donalda Trumpa po wyroku Sądu Najwyższego, który uchylił poprzednie opłaty. Choć prezydent zapowiadał podwyżkę do 15 proc., służby celne wdrożyły łagodniejszy, ale wciąż budzący niepokój rynków wariant.

Od wtorku niemal wszystkie towary sprowadzane do USA są obciążone nową, 10-procentową stawką celną - przekazała amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (CBP). Choć prezydent Donald Trump zapowiadał w piątek, że właśnie tyle wyniesie nowa stawka celna, już dzień później zmienił zdanie i groził 15 proc. stawką. Nowe, tymczasowe opłaty to reakcja na wyrok Sądu Najwyższego USA, który uznał poprzednie cła za nielegalne.

Zgodnie z komunikatem amerykańskiej agencji celnej, cła zostały nałożone na okres 150 dni, chyba że zostały one wyraźnie zwolnione z tego obowiązku.

Chaos polityki handlowej USA

Zmiana planów co do stawki celnej pogłębiła niepewność wokół polityki handlowej USA. W oficjalnym komunikacie CBP zabrakło wyjaśnienia, dlaczego zdecydowano się na łagodniejszy wariant. Dziennik "Financial Times", powołując się na źródła w Białym Domu, sugeruje, że podwyżka do 15 proc. jest tylko odłożona w czasie. Agencja Reuters nie otrzymała dotąd oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

"Warto pamiętać, że Trump wygłasza dziś wieczorem orędzie o stanie państwa. Całkiem możliwe, że to właśnie wtedy poznamy dalsze plany dotyczące ceł" - oceniają analitycy Deutsche Banku w rozmowie z Reutersem.

Analitycy spodziewają się, że mimo obecnego zamieszania faktyczne koszty celne w tym roku spadną, a bariery w handlu światowym będą ostatecznie mniejsze niż przed wyorkiem Sądu Najwyższego.

Sekcja 232. Nowy plan Trumpa

Sekcja 232. Nowy plan Trumpa

Zełenski chce "bardzo konkretnej odpowiedzi"

Zełenski chce "bardzo konkretnej odpowiedzi"

Nowe cła Trumpa

Chociaż 10-procentowa stawka jest mniej dotkliwa od sobotnich zapowiedzi Trumpa, rynki i tak zareagowały nerwowo. Niepewna przyszłość wymiany handlowej z USA sprawiła, że europejskie parkiety rozpoczęły wtorkowe notowania od spadków, choć indeks STOXX 600 - jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w Europie - zdołał później odrobić straty.

Nowe przepisy weszły w życie o północy z poniedziałku na wtorek. Jednocześnie wstrzymano pobieranie opłat zakwestionowanych przez Sąd Najwyższy, które wynosiły od 10 do nawet 50 proc. Przedsiębiorcy wciąż jednak nie wiedzą, czy i na jakich zasadach odzyskają pieniądze wpłacone do budżetu w ramach systemu uznanego przez amerykański Sąd Najwyższy za bezprawny.

Prezydent oparł swoją decyzję na Sekcję 122 ustawy o handlu z 1974, która pozwala wprowadzić cła na okres 150 dni w sytuacjach nadzwyczajnych - takich jak "duży i poważny" deficyt płatniczy albo "podstawowe problemy w płatnościach międzynarodowych".

Według administracji Trumpa USA obecnie spełnia te kryteria. Prezydent argumentuje, że deficyt handlowy sięga 1,2 bln dolarów rocznie, deficyt na rachunku bieżącym wynosi 4 proc. PKB, a kraj utracił dotychczasową nadwyżkę z dochodów pierwotnych (są to m.in. dochody z inwestycji zagranicznych).

Groźby pod adresem partnerów handlowych

W poniedziałek Donald Trump przestrzegł partnerów handlowych przed próbami zrywania dotychczasowych umów handlowych. Zagroził, że jeśli państwa te wycofają się z wynegocjowanych warunków, narazi je to na znacznie dotkliwsze sankcje, nakładane na podstawie innych przepisów.

Japonia już zwróciła się do Waszyngtonu o gwarancję, że w nowym systemie będzie traktowana równie preferencyjnie, jak dotychczas. Podobne stanowisko - dążenie do utrzymania obecnych przywilejów - zajęły Unia Europejska, Wielka Brytania oraz Tajwan.

Z kolei Chiny wezwały USA do zaprzestania "polityki jednostronnych ceł". W opublikowanym we wtorek oświadczeniu tamtejszy resort handlu zadeklarował chęć powrotu do stołu negocjacyjnego i rozpoczęcia kolejnej rundy rozmów z amerykańską administracją.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/KENT NISHIMURA / POOL Dostawca: PAP/EPA

Cła Donalda TrumpaDonald TrumpUSA
