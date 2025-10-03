Logo TVN24
Ze świata

Fabryki stanęły. Na półkach zaczyna brakować produktów

japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło: TVN24
Na półkach sklepowych w Japonii już widać braki piwa i napojów firmy Asahi. Producent zmaga się ze skutkami cyberataku. Od poniedziałku większość japońskich fabryk firmy nie działa z powodu paraliżu systemów odpowiadających za zamówienia i dostawy - podał BBC. 

Firma poinformowała, że nie ma jeszcze terminu powrotu do normalnego funkcjonowania. Jednocześnie zapewniła, że europejskie oddziały koncernu nie zostały dotknięte atakiem, a dane klientów nie wyciekły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Macron: rosyjska tajna armia rozprzestrzenia się w Europie
TVN24
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Jakub Wołosowski

Problemy sieci handlowych

Problemy Asahi natychmiast odbiły się na największych sieciach handlowych w Japonii. 7-Eleven czy FamilyMart już ostrzegły klientów, że powinni spodziewać się braków produktów Asahi.

BBC poprosił Asahi o komentarz, ale nie otrzymał odpowiedzi.

FamilyMart poinformował o wstrzymaniu zamówień i dostaw produktów koncernu, co oznacza braki w ofercie popularnych w Japonii herbat butelkowanych z linii Famimaru.

"Serdecznie przepraszamy naszych klientów za wszelkie niedogodności" – przekazała sieć. Dodała, że współpracuje z Asahi nad wznowieniem sprzedaży produktów.

Podobne kroki podjęło 7-Eleven, które zawiesiło dystrybucję m.in. piwa Super Dry. Także sieci Lawson i Life Cooperation zapowiedziały, że mogą wystąpić problemy z dostępnością produktów Asahi.

Poważne skutki cyberataku

Skutki odczują przede wszystkim klienci, którzy muszą liczyć się z brakami piwa, napojów bezalkoholowych oraz produktów marek własnych produkowanych przez Asahi.

Lawson zapowiedział uzupełnianie półek alternatywnymi towarami, by ograniczyć niedogodności. Sytuacja jest szczególnie poważna, ponieważ Japonia odpowiada za połowę globalnej sprzedaży koncernu.

"Aktywnie badamy przyczyny i pracujemy nad przywróceniem działania systemów; jednak obecnie nie ma jeszcze szacunkowego terminu pełnego odtworzenia operacji" – poinformowało wcześniej Asahi.

Do tego czasu japońscy konsumenci muszą przygotować się na ograniczoną dostępność jednych z najpopularniejszych napojów w kraju.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: VANESSAL/Shutterstock

Cyberbezpieczeństwoatak hakerówasahi
