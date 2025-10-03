Fabryki stanęły. Na półkach zaczyna brakować produktów

Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia Źródło: TVN24

Firma poinformowała, że nie ma jeszcze terminu powrotu do normalnego funkcjonowania. Jednocześnie zapewniła, że europejskie oddziały koncernu nie zostały dotknięte atakiem, a dane klientów nie wyciekły.

Problemy sieci handlowych

Problemy Asahi natychmiast odbiły się na największych sieciach handlowych w Japonii. 7-Eleven czy FamilyMart już ostrzegły klientów, że powinni spodziewać się braków produktów Asahi.

BBC poprosił Asahi o komentarz, ale nie otrzymał odpowiedzi.

FamilyMart poinformował o wstrzymaniu zamówień i dostaw produktów koncernu, co oznacza braki w ofercie popularnych w Japonii herbat butelkowanych z linii Famimaru.

"Serdecznie przepraszamy naszych klientów za wszelkie niedogodności" – przekazała sieć. Dodała, że współpracuje z Asahi nad wznowieniem sprzedaży produktów.

Podobne kroki podjęło 7-Eleven, które zawiesiło dystrybucję m.in. piwa Super Dry. Także sieci Lawson i Life Cooperation zapowiedziały, że mogą wystąpić problemy z dostępnością produktów Asahi.

Poważne skutki cyberataku

Skutki odczują przede wszystkim klienci, którzy muszą liczyć się z brakami piwa, napojów bezalkoholowych oraz produktów marek własnych produkowanych przez Asahi.

Lawson zapowiedział uzupełnianie półek alternatywnymi towarami, by ograniczyć niedogodności. Sytuacja jest szczególnie poważna, ponieważ Japonia odpowiada za połowę globalnej sprzedaży koncernu.

"Aktywnie badamy przyczyny i pracujemy nad przywróceniem działania systemów; jednak obecnie nie ma jeszcze szacunkowego terminu pełnego odtworzenia operacji" – poinformowało wcześniej Asahi.

Do tego czasu japońscy konsumenci muszą przygotować się na ograniczoną dostępność jednych z najpopularniejszych napojów w kraju.

