Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jak gdyby nigdy nic, Rosjanie kupują w Europie. "Trzeba tylko mieć pieniądze"

Cabo Roch hiszpania shutterstock_1598551396
Bielan: Rosja podejmuje coraz bardziej wyrafinowane próby wywierania presji na kraje Zachodu
Źródło: TVN24
Zamożni Rosjanie robią zakupy na europejskim rynku nieruchomości - wynika z raportu agencji Intermark Global, która specjalizuje się w zagranicznych inwestycjach. Po raz pierwszy od 2022 roku to właśnie kraje Unii Europejskiej znalazły się na pierwszym miejscu pod względem popularności wśród rosyjskich nabywców.

Raport opisuje niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Rosjanie kupują w Europie

Według danych agencji, w okresie od stycznia do września aż 41 procent wszystkich transakcji dotyczyło Europy, podczas gdy rok wcześniej było to 30 procent.

Eksperci zwracają uwagę, że coraz więcej zakupów ma charakter "wizowy", czyli służy uzyskaniu prawa pobytu w Unii Europejskiej. W tym roku ponad połowa rosyjskich transakcji (54 procent) była zawierana właśnie z takim celem.

Podobnie jak przed wojną, najchętniej wybierane kierunki to Cypr, Francja, Hiszpania, a także Słowenia i Portugalia.

- Rosjanie kupują w Europie nie tyle dla zysku z inwestycji, ile po to, by zdobyć status rezydenta - tłumaczy cytowana przez Moscow Times Irina Moszewa, partnerka zarządzająca w Intermark Global.

- Taki zakup daje możliwość uzyskania karty pobytu, swobodniejszego podróżowania i wygodniejszego zarządzania majątkiem - dodaje.

Rosjanie kupują na świecie

Jeszcze rok temu wśród rosyjskich kupujących dominowała Azja Południowo-Wschodnia - przede wszystkim Tajlandia i Indonezja (Bali). Teraz region spadł na drugie miejsce, z udziałem 32 procent.

Na trzecim miejscu znalazł się Bliski Wschód (17 procent transakcji) - głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman, a na czwartym Turcja, która w 2022 roku była ulubionym rynkiem Rosjan.

Zainteresowanie zagranicznymi nieruchomościami wróciło do poziomu sprzed wojny, choć po okresie gorączkowych zakupów spadło o około 35 procent.

- Rynek się uspokoił po szale ostatnich dwóch lat - mówi Moszewa. Jej zdaniem klienci stali się bardziej wymagający i wybierają droższe, lepiej położone inwestycje. Świadczy o tym wzrost średniej wartości transakcji o 27 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk
Chińskie samochody
Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek

"Trzeba tylko mieć pieniądze"

Mimo sankcji i ograniczeń finansowych zakup nieruchomości w Europie dla Rosjan nie stanowi problemu - "trzeba tylko mieć pieniądze" - twierdzą pośrednicy.

- To nie jest żaden problem - mówi jeden z nich. - Rosjanin, który może wydać kilkaset tysięcy euro na nieruchomość, najczęściej ma też jakieś powiązania za granicą. Dzięki nim można ukryć "rosyjski ślad" w transakcji i bez przeszkód zapłacić pośrednikom - wyjaśnia dla Moscow Times.

- W krajach Unii przychylnych Rosji przy transakcjach od 250 do 300 tysięcy euro pośrednicy często sami proponują alternatywne formy płatności, nawet w kryptowalutach - mówi z kolei jeden z agentów.

O wiele trudniej jest natomiast sprzedać nieruchomość i sprowadzić pieniądze z powrotem do Rosji. - Dopóki ktoś nie próbuje formalnie rozliczać takich transakcji w kraju, zakup w Europie nie nastręcza większych trudności - przyznaje kolejny pośrednik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
RosjaNieruchomościRynek mieszkaniowyCyprHiszpaniaFrancjaSłoweniaPortugalia
Zobacz także:
Elon Musk
Sukces koreańskiej animacji. Elon Musk chce wejść do gry
Tech
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku
Nobel z ekonomii przyznany
Ze świata
tata siedziba shutterstock_505039342
20 tysięcy pracowników w trzy miesiące. Zwolnienia w gigancie
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
Z kraju
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia
Z kraju
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
Dla pracownika
telefony komorkowe smartphony shutterstock_2510921599
Nadchodzi nowa era mediów społecznościowych. Eksperyment gigantów
Tech
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
Z kraju
wieden austria shutterstock_2640958385
Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie
Turystyka
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
Z kraju
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
Tech
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
Ze świata
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
trump maduro shutterstock_2668583073
Oferta dla Trumpa. Ropa i zerwanie z Rosją
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Z kraju
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
Z kraju
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
Ze świata
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
Pieniądze
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
Ze świata
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
Tech
uzywane samochody shutterstock_2262370409
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg
Moto
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
shutterstock_2651603895
Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica