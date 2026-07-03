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"Letnia obsesja w Polsce". Zagraniczne media o polskim fenomenie

Bartłomiej Ciepielewski
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej CiepielewskiOprac. Krzysztof Krzykowski
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Tradycyjny polski przysmak, gwiazda mediów społecznościowych, po którą w wakacje ustawiają się długie kolejki jeszcze przed otwarciem cukierni - tak o pysznej nadwiślańskiej sensacji pisze portal stacji BBC.

Jemy je prosto z krzaka, z cukrem i śmietaną czy w pierogach. Ale jest forma, w której jagody smakują najlepiej. To jagodzianka, która przeszła wielką metamorfozę i jest obecnie bardziej pożądana niż kiedykolwiek.

Sezon na jagodzianki

Jagodzianki od dekad są klasykiem w polskich cukierniach i piekarniach. W ostatnich latach, po wybuchu pandemii COVID-19, przeszły prawdziwą rewolucję i stały się "czymś w rodzaju gwiazd mediów społecznościowych" - pisze brytyjski portal i dodaje, że jest to "letnia obsesja w Polsce".

"Influencerzy publikują w sieci zdjęcia i filmy z jagodziankami, które sami upiekli lub kupili, a także polecają najlepsze piekarnie. Klasyczny gest, który podbił internet, to rozerwanie bułeczki na pół, by zaprezentować jej jagodowe wnętrze" - czytamy.

Część piekarzy wciąż pozostaje wierna tradycyjnym recepturom, inni natomiast śmiało eksperymentują z ciastem, nadzieniem i polewami, poszukując idealnej konsystencji i smaku. Efektem tych poszukiwań są często nietypowe, ale efektowne i apetyczne wariacje klasycznej jagodzianki.

Tradycyjny polski przysmak

Jagodzianki to coś typowo polskiego - mówi BBC warszawska piekarka Anna Frelak.

Z kolei dziennikarka kulinarna Basia Starecka dodaje, że dla prawdziwej jagodzianki warto przyjechać nawet z najdalszych zakątków kraju. Dziś ta niepozorna bułeczka stała się nie tylko symbolem lata, ale i dumy z polskich tradycji kulinarnych.

Miłośników tego słodkiego przysmaku nie odstrasza nawet fakt, że czasem trzeba za niego słono zapłacić, a cena 30-40 złotych za sztukę może przyprawić o ból głowy.

Ogromne kolejki po jagodzianki

Reakcje na renesans tego wypieku są mieszane. - To dobrze, bo jagodzianki powstają z polskich jagód, a trzeba promować to, co dobre i polskie – mówi BBC miłośnik jagodzianek Kamil Augustyn. Z kolei Maks Krajewski ma inne zdanie: - Kiedyś były bardziej sezonowe, dostępne przez krótki czas, ale supermarkety zaczęły sprzedawać je przez cały rok, z nadzieniem z dżemu lub amerykańskich jagód. Najlepsze są jednak w sezonie na borówki.

Nowa fala rzemieślniczych jagodzianek jest uważana za lepszą od wersji supermarketowej, a wysoka jakość ma swoją cenę. Koszt jagodzianek rośnie z każdym rokiem, co sprawiło, że ta drożdżowa bułka stała się swego rodzaju symbolem statusu. Przed wieloma piekarniami już wczesnym rankiem, jeszcze przed otwarciem, ustawiają się kolejki, a jagodzianki znikają z półek w mgnieniu oka - opisuje brytyjski portal.

Dodaje, że jagodzianka stała się w Polsce nie tylko symbolem statusu społecznego, ale również doświadczeniem wspólnotowym.

Polskie smaki na światowych salonach

Polskie klasyki kulinarne coraz częściej zyskują międzynarodowe uznanie. Po viralowym sukcesie makaronu z truskawkami, spopularyzowanego przez Igę Świątek, przyszedł czas na kolejne odkrycia. Ostatnio prawdziwą furorę w mediach społecznościowych zrobił kompot - napój na co dzień obecny w polskich domach, który dla wielu obcokrajowców stanowi egzotyczną nowość.

Influencerzy i twórcy kulinarni zachwycali się tzw. fruit water, czyli tradycyjnym napojem przygotowywanym z gotowanych owoców. Fenomen prostoty i autentyczności polskich smaków zaskakuje nie tylko za oceanem, lecz także w kraju, gdzie internauci z rozbawieniem obserwują rosnącą popularność tego, co dla nich od zawsze było oczywiste - kompotu, mizerii czy rosołu.

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Źródło: BBC
Tagi:
żywność
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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