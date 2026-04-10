Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec

|
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Inflacja w USA w marcu 2026 roku wyniosła 3,3 procent, licząc rok do roku - poinformował amerykański Departament Pracy.

To wynik zgodny z prognozą ekonomistów. Według danych Bloomberga to największy miesięczny wzrost od 2022 roku. W poprzednim miesiącu ceny wzrosły o 0,3 proc. W lutym 2026 roku inflacja CPI w USA wyniosła 2,4 procent.

Jak wyjaśnił Departament Pracy w komunikacie, największy wpływ na wynik miał wzrost indeksu cen energii. Skoczył on w marcu o 10,9 proc., "co stanowi największy miesięczny wzrost indeksu od września 2005 r." - czytamy.

Bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), z wyłączeniem zmiennych cen żywności i energii, wzrósł o 0,2 proc. w porównaniu z lutym, przewyższając szacunki na poziomie 0,3 proc, oraz o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co również jest wynikiem lepszym od szacunków.

Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół

Inflacja w USA. Komentarze

Ekonomiści mBanku ocenili w serwisie X, że "zgodnie z oczekiwaniami, marcowa inflacja w USA podskoczyła do 3,3% r/r." Jak dodali, "winny tego skoku widoczny jest na poniższym wykresie. Inflacja bazowa ani drgnęła".

Alexandra Wilson-Elizondo z Goldman Sachs, cytowana przez agencje Reuters, oceniła, że "rynek był przygotowany na gorący wynik, więc dzisiejszy odczyt jest lekką ulgą". - Może to jednak być najlepszy wskaźnik inflacji, jaki zobaczymy w najbliższym czasie, ponieważ może on tylko częściowo odzwierciedlać pełną siłę konfliktu w Iranie, który spowodował wzrost cen ropy naftowej i gazu w USA o 70 proc. w szczytowym momencie - zaznaczyła.

Jak dodała, "w obliczu globalnego wzrostu kosztów produkcji do najwyższego poziomu od czasu pandemii COVID-19, kolejny odczyt może przedstawić inny obraz sytuacji - przynajmniej na poziomie nagłówków". - Niemniej jednak gospodarka USA jest znacznie mniej intensywna pod względem zużycia ropy niż w latach 70., a stały wzrost cen ropy o 10 proc. dodaje jedynie około 5 punktów bazowych - oceniła.

Brian Jacobsen, główny ekonomista w Annex Wealth Management, stwierdził, że chociaż spodziewał się skoku wskaźnika CPI z powodu wyższych cen benzyny, to i tak był zaskoczony odczytem. - Nie ma jeszcze żadnych oznak, że wysokie ceny energii przekładają się na inflację bazową. Może to być proces, który będzie się rozwijał z czasem, w miarę jak firmy będą ponosić konsekwencje, przynajmniej początkowo. Paradoksalnie, ograniczenie wydatków konsumentów na inne dobra może spowodować spadek inflacji bazowej, zamiast jej wzrostu - ocenił.

- Chociaż te liczby nie są obecnie zbyt niepokojące, nie uwzględniają one pełnych skutków kryzysu energetycznego - stwierdził również Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy ze Spartan Capital Securities. - W przyszłości oczywiście powinniśmy spodziewać się dalszych wzrostów inflacji, ale kluczem jest niższy niż oczekiwano wskaźnik bazowy, który sugeruje, że ceny energii odbiją się na odczycie później. Na razie jednak inflacja pozostaje wysoka i sztywna - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Page Light Studios / Shutterstock.com

Udostępnij:
Tagi:
Gospodarka USAInflacjaUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica