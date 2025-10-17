Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok

Jukos był niegdyś największym koncernem naftowym Rosji, kierowanym przez Michaiła Chodorkowskiego, który po konflikcie z Kremlem został w 2003 r. aresztowany i spędził w więzieniu dziesięć lat.
Władze rosyjskie obciążyły firmę wielomiliardowym podatkiem, doprowadzając do jej bankructwa.
Koniec wieloletniego sporu
W 2014 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał akcjonariuszom 50 mld dolarów odszkodowania.
Po serii odwołań i ponownych rozpatrzeń sądy niższej instancji w Holandii podtrzymały ten wyrok, a piątkowa decyzja Sądu Najwyższego ostatecznie zamyka sprawę.
Przedstawiciel grupy GML, reprezentującej akcjonariuszy, Tim Osborne, nazwał orzeczenie "historycznym zwycięstwem" i potwierdzeniem zasady, że "żadne państwo, nawet takie jak Rosja, nie stoi ponad prawem".
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV