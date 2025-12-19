Logo TVN24
Ze świata

Chińska platforma uniknęła zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów

W piątek sąd w Paryżu nakazał platformie Shein wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wieku klientów, kupujących produkty dla dorosłych na jej francuskiej stronie internetowej. Jednocześnie sąd odrzucił wniosek o czasowe, trzymiesięczne zawieszenie działalności chińskiego serwisu.

Władze w Paryżu wszczęły działania wobec Shein, gdy w listopadzie francuska organizacja zajmująca się ochroną konsumentów DGCCRF odkryła, że za pośrednictwem tej platformy oferowane były lalki erotyczne o wyglądzie dzieci, a także broń objęta we Francji restrykcjami.

W efekcie skandalu platforma zawiesiła we Francji sprzedaż za swym pośrednictwem towarów producentów zewnętrznych, czyli tzw. marketplace, ale przez cały czas działała strona internetowa Shein oferująca produkty własne. Firma zaprzestała również sprzedaży zabawek erotycznych na swoich platformach handlowych w innych krajach.

Czytaj też: Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury

Nowy obowiązek Shein we Francji

Sąd uznał istnienie "poważnej szkody dla porządku publicznego, ochrony nieletnich, a także zdrowia i bezpieczeństwa potencjalnych nabywców i osób trzecich", ale zaznaczył, że sprzedaż ta miała charakter "jednorazowy", a platforma szybko wycofała produkty i nie udowodniono systematycznego braku kontroli, nadzoru lub regulacji. Wobec tego zawieszenie całej strony internetowej Shein byłoby w opinii sądu "nieproporcjonalne".

Sąd orzekł, że Shein musi wprowadzić środki weryfikacji wieku klientów – wykraczające poza zwykłą deklarację – które uniemożliwią nieletnim dostęp do produktów o charakterze pornograficznym. Zdecydował również, że każde naruszenie tego będzie skutkowało karą w wysokości 10 tys. euro. Orzeczenie oznacza, że Shein może przywrócić prowadzenie sprzedaży we Francji poprzez marketplace.

"Z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję. Pozostajemy zaangażowani w ciągłe ulepszanie naszych procesów kontroli, w ścisłej współpracy z francuskimi władzami, w celu ustanowienia jednych z najbardziej rygorystycznych standardów w branży, i intensyfikujemy te wysiłki. Naszym priorytetem pozostaje ochrona francuskich konsumentów i zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami" – napisał w wydanym oświadczeniu rzecznik Shein.

Nakazy sądu "niewystarczające"

Christine Cerrada, prawniczka i doradca prawny francuskiej organizacji zajmującej się ochroną dzieci L'Enfance au Coeur, oceniła, że nakazy sądu są "wyraźnie niewystarczające". - Z prawnego punktu widzenia powszechnie wiadomo, że środki weryfikacji wieku są niezwykle trudne do wdrożenia – powiedziała po ogłoszeniu wyroku.

Shein, która jest spółką prywatną, po nieudanych próbach wejścia na giełdę w Nowym Jorku i Londynie zamierza wejść na giełdę w Hongkongu. W 2024 r. osiągnęła globalne przychody w wysokości 37 mld dolarów, zgodnie z najnowszym sprawozdaniem finansowym swojej spółki macierzystej Roadget Business.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

