Ze świata

Francja kontroluje wszystkie przesyłki z Shein. Paryż apeluje do Komisji Europejskiej

Kontrole Shein
Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło: Reuters
"Operacja na wielka skalę" i o "wyjątkowym zasięgu". Francja kontroluje przesyłki z chińskiej platformy Shein. Na paryskim lotnisku Charles de Gaulle sprawdzane są wszystkie paczki - około 200 tysięcy. Rząd Francji jednocześnie zwrócił się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań wobec firmy.

To kolejny etap ofensywy francuskich władz przeciwko chińskiej platformie sprzedażowej. Wcześniej rząd w Paryżu wszczął procedurę zawieszenia działalności Shein, a teraz przystąpił do kontroli przesyłek. Równolegle apeluje do Komisji Europejskiej o wszczęcie formalnego postępowania wobec koncernu.

Kontrole przesyłek Shein
Kontrole przesyłek z Shein
Źródło: Reuters
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel

Operacja "na wielką skalę" na lotnisku Charles de Gaulle

Francuska ministra ds. budżetu Amélie de Montchalin poinformowała, że celem "operacji na wielką skalę" i o "wyjątkowym zasięgu" jest skontrolowanie wszystkich przesyłek z produktami z Shein.

Władze francuskie chcą w ten sposób "zapewnić zgodność produktów (z przepisami), prawdziwość deklaracji i przestrzeganie wymogów fiskalnych i celnych".

Jak przekazała, dotąd natrafiono na produkty nielegalne i niespełniające przepisów, jak np. zabawki niebezpieczne dla dzieci, niespełniające standardów kosmetyki, wadliwe urządzenia elektryczne oraz podróbki.

Wszystkie paczki Shein są na lotnisku CDG otwierane. - Platforma (Shein) nie będzie mogła powiedzieć, że otworzono złe paczki, bo otworzymy wszystkie - zapowiedziała Montchalin, cytowana przez dziennik "Le Parisien".

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

Natalia Szostak

Zawieszenie działalności i zarzuty wobec Shein

Kontrola odbywa się w ramach procedury zawieszenia działalności Shein, wszczętej przez rząd Francji w środę. Jej celem jest sprawdzenie, czy chińska platforma działa zgodnie z przepisami.

Decyzja ma związek z niedawnym skandalem dotyczącym sprzedawania przez Shein lalek erotycznych o wyglądzie dzieci. Rząd zwrócił się także do wymiaru sprawiedliwości o zablokowanie portalu ze względu na - jak podkreślono - "systemowy charakter naruszeń".

Francja do KE: "Czas bezkarności się skończył"

Szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot powiedział, że Komisja Europejska powinna podjąć kroki wobec platformy Shein, która jego zdaniem łamie zalecenia unijne.

- Komisja Europejska powinna ostro zareagować i nie może dłużej zwlekać - stwierdził. Uznał za oczywiste, że Shein naruszył przepisy unijne. Barrot powiedział także, że reguły działania wielkich platform internetowych ustalili "miliarderzy chińscy i amerykańscy" i platformy te zakłóciły krajowe "życie gospodarcze, społeczne i demokratyczne".

List do Komisji Europejskiej podpisali również minister gospodarki Roland Lescure i minister ds. cyfrowych Anne Henanff.

"Komisja Europejska jest organem regulacyjnym, który ma kompetencje do tego, by upewnić się, że platformy (internetowe) stosują się do regulacji europejskich" - przypominają ministrowie.

"Jeśli Shein sądzi, że stoi ponad prawem, to udowodnimy, że jest odwrotnie. Czas bezkarności się skończył" - ostrzegli.

Reakcja Komisji Europejskiej

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier powiedział, że sprzedaż takich towarów "jest powodem do poważnego niepokoju".

- Nie chcemy, by naszym współobywatelom w Europie proponowano takie produkty - podkreślił.

Zaznaczył przy tym, że decyzja o ewentualnym zablokowaniu platformy należy do Irlandii, gdzie Shein ma siedzibę.

Na Shein we Francji nałożono dotąd trzy grzywny na łączną sumę 191 mln euro - m.in. za nieprawdziwe promocje i naruszenia przepisów dotyczących plików cookie.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica