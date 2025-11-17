Zwrot na kluczowym rynku dla marek luksusowych

Paryż. Rzeźba Yayoi Kusamy nad butikiem Louis Vuitton (2023) Źródło: Reuters Archiwum

W czasie pandemii koronawirusa Chiny niemal stały się największym rynkiem dóbr luksusowych na świecie, jednak nastąpiło gwałtowne wyhamowanie. Wysokie bezrobocie wśród młodzieży, załamanie w sektorze nieruchomości i słabsze zaufanie gospodarstw domowych do perspektyw chińskiej gospodarki wpłynęły na decyzje zakupowe. Konsumenci - w szczególności o średnich dochodach - częściej rezygnowali z nabywania tzw. dóbr dyskrecjonalnych, które nie są niezbędne do życia.

"Amerykańskie cła nie mają wpływu na sprzedaż"

Teraz szefowie marek premium widzą oznaki odbicia na chińskim rynku.

- Obserwujemy stabilizację sytuacji - stwierdziła dyrektorka finansowa Prada Group Andrea Bonini w rozmowie z CNBC.

Jak dodała, firma jest "ostrożnie optymistyczna". Jej zdaniem bardziej "znormalizowane warunki mogą pojawić się dopiero w 2026 roku, z powodu gwałtownych wahań wywołanych przez pandemię".

Couch, producent skórzanych produktów luksusowych, odnotowuje silny wzrost w ChRL.

- Mieliśmy fantastyczne ostatnie trzy miesiące. Nasza działalność w Chinach wzrosła o 20 procent. Ta tendencja utrzymuje się już od kilku kwartałów - zapewnił prezes marki Todd Khan. Zwrócił też uwagę, że turbulencje w handlu między USA a Chinami nie wpłynęły na sprzedaż.

- 40 procent naszego wzrostu ma charakter międzynarodowy. W jego przypadku amerykańskie cła (...) nie mają żadnego wpływu - ocenił.

Pierwsze kwartalne wzrosty luksusowych marek

Badania przeprowadzone przez bank UBS pokazały, że sprzedaż marki Burberry w regionie Wielkich Chin (ChRL, Hongkongu, Makau i Tajwanu) wzrosła w ostatnim kwartale o 3 proc. Wynik przekroczył oczekiwania, które były na poziomie zerowym. Z kolei wyniki Richemont - właściciela Cartier - były w tym samym okresie na "niemal niezmienionym poziomie", co było znaczną poprawą po serii dwucyfrowych spadków przez ostatni rok.

LVMH - do którego należy m.in. Louis Vuitton - odnotował między lipcem a wrześniem wzrost w skali kwartalnej o 1 proc., czyli pierwszy w tym roku.

Ostrożny powrót Chińczyków do wydawania

Analitycy mają jednak ostrożne podejście w kwestii ożywienia na rynku.

- Jest zbyt wcześnie, by mówić o odwróceniu tendencji i całkowitej zmianie - stwierdziła Chiara Battistini, dyrektorka ds. europejskiego rynku dóbr luksusowych w JP Morgan.

Jej zdaniem część wzrostu odzwierciedla powrót wydatków w Chinach kontynentalnych, nie ogólne przyspieszenie. Jak twierdzi, obraz "całkowitej chińskiej konsumpcji w Azji pozostał bardziej zróżnicowany", a makroekonomiczne tło kraju jest nadal "dość złożone".

Nakłady na marketing rosną

Jednocześnie chińskie firmy mają coraz silniejszą pozycję na rodzimym rynku. Z tego powodu zagraniczne marki - również premium - muszą stawiać na bardziej agresywną ekspansję. W niektórych przypadkach zwiększają nakłady marketingowe skoncentrowane na Chinach do ponad 40 proc., jak stwierdził Jacob Coob, szef think tanku WPIC.

