Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE

Nowe stawki wyniosą od 4,9 proc. do 19,8 proc. i wejdą w życie w środę. Mają obowiązywać przez pięć lat.

Odwet za cła na samochody elektryczne

Chińskie władze prowadzące dochodzenie wszczęte w czerwcu 2024 r. "doszły do wniosku, że wieprzowina i produkty wieprzowe importowane z Unii Europejskiej są przedmiotem praktyk dumpingowych, że krajowy przemysł (chiński) poniósł znaczną szkodę oraz że istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a tą znaczną szkodą" - przekazało chińskie ministerstwo handlu w wydanym komunikacie.

Nowe stawki są znacząco niższe od tych, które chińskie ministerstwo handlu tymczasowo wprowadziło we wrześniu w związku z tym dochodzeniem. Wynosiły one od 15,6 proc. do 62,4 proc. Jak powszechnie komentowano, był to odwet za wprowadzone w październiku zeszłego roku przez UE cła na chińskie samochody elektryczne, sięgającego 45 proc.

Kraje Unii Europejskiej są łącznie największym światowym eksporterem wieprzowiny, a poza jej granice trafia ok. 13 proc. produkcji. Chiny są z kolei największym importerem wieprzowiny z UE. Według danych UE wartość eksportu wieprzowiny do Chin wyniosła w ubiegłym roku ponad 2 mld euro (ok. 8,4 mld zł).

