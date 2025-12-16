Logo TVN24
Gospodarka Chin

Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE

Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chińskie ministerstwo handlu zdecydowało o znacznym obniżeniu ceł antydumpingowych na wieprzowinę i produkty pochodne z Unii Europejskiej. Ich stawki dochodziły do ponad 60 proc. Decyzja ma ułatwić europejskim eksporterom dostęp do rynku Państwa Środka.

Nowe stawki wyniosą od 4,9 proc. do 19,8 proc. i wejdą w życie w środę. Mają obowiązywać przez pięć lat.

W naszej polskiej bańce żyliśmy w przekonaniu, że nas propaganda Chin trochę nie dotyczy. Eksperci przyznają, że to był błąd
"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy
Michał Istel
Chińskie samochody
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska

Odwet za cła na samochody elektryczne

Chińskie władze prowadzące dochodzenie wszczęte w czerwcu 2024 r. "doszły do wniosku, że wieprzowina i produkty wieprzowe importowane z Unii Europejskiej są przedmiotem praktyk dumpingowych, że krajowy przemysł (chiński) poniósł znaczną szkodę oraz że istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a tą znaczną szkodą" - przekazało chińskie ministerstwo handlu w wydanym komunikacie.

Nowe stawki są znacząco niższe od tych, które chińskie ministerstwo handlu tymczasowo wprowadziło we wrześniu w związku z tym dochodzeniem. Wynosiły one od 15,6 proc. do 62,4 proc. Jak powszechnie komentowano, był to odwet za wprowadzone w październiku zeszłego roku przez UE cła na chińskie samochody elektryczne, sięgającego 45 proc.

Kraje Unii Europejskiej są łącznie największym światowym eksporterem wieprzowiny, a poza jej granice trafia ok. 13 proc. produkcji. Chiny są z kolei największym importerem wieprzowiny z UE. Według danych UE wartość eksportu wieprzowiny do Chin wyniosła w ubiegłym roku ponad 2 mld euro (ok. 8,4 mld zł).

pc

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Temat: Gospodarka Chin

Chiny - UE Chiny Cła
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica