Chiński ryż wspomoże Kubańczyków. "Gest wzorowej i bezinteresownej współpracy"

Kubański wicepremier Oscar Perez Oliva oświadczył, że ryż, który ofiaruje Kubie rząd chiński, zostanie przekazany ludności "całkowicie bezpłatnie".

- Ten dar stanowi konkretny gest wzorowej i bezinteresownej współpracy Chin i Kuby. Współpracy, która będzie również polegać na udzielaniu nam pomocy w zwiększaniu naszej własnej produkcji ryżu - podkreślił kubański wicepremier.

- Chiny - dodał Perez Oliva - pomogą nam również w innych dziedzinach, między innymi w energetyce.

Pomoc po huraganie na Kubie

Po przejściu nad Kubą huraganu Melissa, który w październiku zaatakował wschodnią część kraju, Chiny dostarczyły na wyspę znaczne ilości artykułów i materiałów budowlanych niezbędnych po klęsce żywiołowej.

Hawana i Pekin utrzymują bliskie stosunki polityczne i gospodarcze, a Chiny stały się dziś jednym z najbliższych sojuszników wyspiarskiego kraju - jak podkreśla hiszpańska agencja EFE w korespondencji z Hawany.

