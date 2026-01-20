Chiński ryż wspomoże Kubańczyków. "Gest wzorowej i bezinteresownej współpracy"

Kubański wicepremier Oscar Perez Oliva oświadczył, że ryż, który ofiaruje Kubie rząd chiński, zostanie przekazany ludności "całkowicie bezpłatnie".
- Ten dar stanowi konkretny gest wzorowej i bezinteresownej współpracy Chin i Kuby. Współpracy, która będzie również polegać na udzielaniu nam pomocy w zwiększaniu naszej własnej produkcji ryżu - podkreślił kubański wicepremier.
- Chiny - dodał Perez Oliva - pomogą nam również w innych dziedzinach, między innymi w energetyce.
Pomoc po huraganie na Kubie
Po przejściu nad Kubą huraganu Melissa, który w październiku zaatakował wschodnią część kraju, Chiny dostarczyły na wyspę znaczne ilości artykułów i materiałów budowlanych niezbędnych po klęsce żywiołowej.
Hawana i Pekin utrzymują bliskie stosunki polityczne i gospodarcze, a Chiny stały się dziś jednym z najbliższych sojuszników wyspiarskiego kraju - jak podkreśla hiszpańska agencja EFE w korespondencji z Hawany.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa