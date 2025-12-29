Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
Ze świata

Cena poszybowała. "To nie jest dobre"

Elon Musk
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
To nie jest dobre - napisał na portalu X miliarder Elon Musk, odnosząc się do gwałtownego wzrostu cen srebra i nowych chińskich regulacji.

W grudniu 2025 roku cena srebra gwałtowanie wzrosła, bijąc nowe rekordy i stając się częścią szerszego boomu na rynku metali szlachetnych. Ten sam rajd cenowy wyniósł złoto i platynę na historyczne szczyty.

Analitycy tłumaczą wzrost cen oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed w 2026 roku. Niższe stopy zwiększają atrakcyjność aktywów, które chronią przed inflacją i spadkiem wartości walut.

Dodatkowym czynnikiem niepokoju są nowe chińskie regulacje eksportowe, które wejdą w życie 1 stycznia. Mogą one poważnie ograniczyć ilość metalu na rynku światowym. Jednocześnie napięcia geopolityczne zwiększają popyt na tzw. bezpieczne przystanie inwestycyjne.

W ostatnim czasie srebro po raz pierwszy w historii przekroczyło poziom 80 dolarów za uncję - wobec 56 dolarów na początku grudnia i zaledwie 29 dolarów na początku 2025 roku.

"To nie jest dobre"

Dynamiczny wzrost ceny srebra skłonił Elona Muska do komentarza na platformie X. "To nie jest dobre. Srebro jest potrzebne w wielu procesach przemysłowych" - napisał w sobotę miliarder.

Metal ten znajduje szerokie zastosowanie w kluczowych sektorach nowoczesnej gospodarki: produkcji urządzeń elektronicznych, paneli słonecznych, pojazdów elektrycznych oraz centrach danych. Rosnący popyt na te technologie systematycznie uszczupla globalne zapasy srebra.

Czytaj też: Złoto i srebro najdroższe w historii

"Pokoleniowa bańka" na rynku srebra

Tony Sycamore, analityk rynkowy z IG, określił obecną sytuację mianem "pokoleniowej bańki".

- Hossa na rynku metali szlachetnych jest napędzana oczekiwaniami wielokrotnych obniżek stóp procentowych przez Fed w 2026 roku, a także silnymi zakupami ze strony banków centralnych i inwestorów prywatnych. Jednak głównym czynnikiem pozostaje strukturalna nierównowaga między podażą a popytem na srebro, która wywołała gorączkowy popyt na fizyczny metal - podkreślił ekspert, cytowany przez dziennik "The Guardian".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
Z kraju

Także złoto jest na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszych wyników od 1979 roku. Podrożało w tym roku o ponad 70 proc., do ponad 4500 dolarów za uncję, wobec 2623 dolarów na początku 2025 roku.

Ceny platyny wzrosły w piątek o 5,3 proc., do 2338 dolarów za uncję - to najsilniejszy tygodniowy wzrost w historii notowań. Platyna i pallad, kluczowe dla produkcji katalizatorów samochodowych, drożeją z powodu ograniczonej podaży, niepewności celnych i przenoszenia kapitału z rynku złota. W efekcie platyna zyskała w tym roku około 170 procent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Elon MuskZłoto
Zobacz także:
Kiruna liczy około 18 tysięcy mieszkańców
Przenoszą całe miasto. "Wszyscy wiedzą, że żyjemy na minerałach"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Szóstka w Lotto Plus. Tu padła wygrana
shutterstock_2530686955
Będą walczyć z "niewystarczającą turystyką". Zapowiedź ministry
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
Z kraju
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
Ze świata
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Tech
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
Handel
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica