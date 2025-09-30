Państwowy koncern na krawędzi bankructwa

Głosowanie w sprawie przyjęcia Bułgarii do strefy euro Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego Żelazkow dodał, że przyczyną fatalnej sytuacji finansowej państwowego dostawcy gazu jest umowa z turecką firmą Botas ze stycznia 2023 roku.

Zgodnie z nią Bulgargaz płaci szacunkowo 512 tys. euro dziennie za rezerwację zdolności przesyłowych 1,85 mld metrów sześciennych surowca z tureckiego terminala LNG. Kontrakt ma formułę take-or-pay, co oznacza, że bułgarska spółka musi płacić bez względu na to, czy wykorzystuje przepustowość, czy nie.

Umowa, którą zawarto na 13 lat, opiewa w sumie na 3,06 mld euro. Na początku stycznia 2023 r. zawarł ją rząd techniczny premiera Gyłyba Donewa.

"Poważny problem" dla sektora

- Na jednej szali położyliśmy przyszłość Bulgargazu, a na drugiej sposób funkcjonowania gospodarki kraju poprzez decyzje polityczne. Konieczne jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań opartych na długoterminowej logice, a nie krótkoterminowych ruchach politycznych - powiedział Żelazkow.

Szef bułgarskiego rządu stwierdził, że kontrakt z turecką spółką jest "poważnym problemem dla bułgarskiego sektora energetycznego".

Botas i Bulgargaz prowadzą obecnie rozmowy w sprawie renegocjacji umowy. Omawiane scenariusze zakładają między innymi zmniejszenie rezerwacji przepustowości w zamian za obniżenie stawki wymaganej od Bulgargazu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD