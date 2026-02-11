Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki

Britney Spears - wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Oficjalne źródła nie podały dokładnej ceny sprzedaży ani warunków umowy. Wydawca Primary Wave nie odpowiedział na prośbę BBC o komentarz. Natomiast przedstawiciele Britney Spears odmówili komentarza.

Britney Spears sprzedaje swoją muzykę

44-letnia gwiazda pop jest autorką przebojów takich jak "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More".

Jej dorobek obejmuje dziewięć albumów studyjnych wydanych od debiutu w 1999 roku. Łącznie sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii.

W styczniu 2024 roku piosenkarka zapowiedziała, że "nigdy nie wróci do przemysłu muzycznego". Jej ostatnim utworem był duet z Eltonem Johnem wydany w 2022 roku.

Koniec kurateli, książka Spears

Ostatnie lata w życiu artystki były niezwykle burzliwe. W 2021 roku zakończyła trwającą 13 lat kuratelę, w ramach której jej finanse i życie osobiste były kontrolowane przez ojca Jamiego Spearsa.

W 2023 roku opublikowała wspomnienia zatytułowane "The Woman in Me", w których opisała swoje doświadczenia związane z funkcjonowaniem pod kuratelą.

Z kolei jej były mąż Kevin Federline wydał pod koniec 2025 roku własną książkę wspomnieniową "You Thought You Knew".

Fala sprzedaży katalogów

Wydawca Primary Wave nabył wcześniej prawa do dorobku takich artystów jak Notorious BIG, Prince czy Whitney Houston. W ostatnich latach na sprzedaż katalogów zdecydowali się także Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake oraz Shakira.

Springsteen sprzedał prawa do swojej muzyki firmie Sony w 2021 roku za 500 mln dolarów. Z kolei Bieber miał podpisać w 2023 roku umowę wartą 200 mln dolarów z Hipgnosis Songs Capital.

Wydawnictwo Primary Wave zostało założone 20 lat temu przez menedżera muzycznego Lawrencea Mestela po zakupie 50 proc. udziałów Kurta Cobaina w katalogu Nirvany.

Opracował Jan Sowa/kris