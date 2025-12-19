Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"

Jared Isaacman
Kim Kardashian o lądowaniu na księżycu: "Myślę, że to się nie wydarzyło". NASA odpowiada
Źródło: TVN24 BiŚ
Jared Isaacman w czwartek został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisko szefa NASA. Tego samego dnia prezydent Donald Trump ogłosił dekret o "amerykańskiej dominacji w kosmosie", którego jednym z głównych celów jest powrót na Księżyc.

Zatwierdzona w środę przez amerykański Senat kandydatura Isaacmana jest kontrowersyjna. Miliarder najpierw utracił, a niedawno odzyskał poparcie poparcie prezydenta Donalda Trumpa. Głosowanie w Senacie zakończyło się wynikiem 67 do 30.

Isaacman przekonywał w trakcie przesłuchania przed senacką komisją, że NASA musi przyspieszyć działania, aby jeszcze w tej dekadzie wyprzedzić Chiny w wyścigu o powrót na Księżyc.

Lądowanie amerykańskich astronautów w 2028 r. ma być pierwszym z etapów programu Artemis, mającego na celu budowę stałej obecności na powierzchni Księżyca. USA rywalizują w tym zakresie z Chinami, które planują lądowanie do 2030 r.

Sam Isaacman był już w kosmosie. We wrześniu 2024 r. odbył pierwszy prywatny spacer kosmiczny podczas misji Polaris Dawn, na wysokości ok. 700 km nad Ziemią.

Trump wskazał przyszłego szefa NASA
Dowiedz się więcej:

Trump wskazał przyszłego szefa NASA

METEO

Obawy o relacje z Muskiem

Za kandydaturą Isaacmana w Senacie głosowało 51 republikanów i 16 demokratów. Wszystkie 30 głosy przeciwko jego zatwierdzeniu oddali członkowie Partii Demokratycznej. Przeciwnicy nowego szefa NASA wyrażali obawy dotyczące jego bliskiej relacji z Elonem Muskiem.

SpaceX ma kontrakty z NASA o wartości 15 mld dol., a Musk zabiegał o poparcie dla Isaacmana po zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2024 r.

Kandydaturę ostatecznie poparła m.in. demokratka Maria Cantwell z senackiej komisji do spraw handlu, która nadzoruje NASA. - Isaacman podkreśla wagę kształcenia przyszłych kadr naukowców, inżynierów, badaczy i astronautów - uzasadniała swój głos Cantwell.

Pełniący do tej pory obowiązki szefa NASA sekretarz transportu Sean Duffy pogratulował Isaacmanowi decyzji senatorów w serwisie X. "Życzę sukcesów (...) w powrocie na Księżyc w 2028 roku oraz w pokonaniu Chin" - napisał Duffy.

Administrator NASA Jared Isaacman
Administrator NASA Jared Isaacman
Źródło: Bonnie Cash/UPI Photo via Newscom/PAP

Dekret Trumpa

W czwartek, czyli dniu zaprzysiężenia nowego szefa NASA, prezydent USA Donald Trump w obszernym rozporządzeniu wykonawczym ustanowił cel Stanów Zjednoczonych, jakim jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc do 2028 roku oraz obrona kosmosu przed zagrożeniami militarnymi - poinformował Reuters.

Dekret zatytułowany "Zapewnienie amerykańskiej dominacji w kosmosie" wzywa też Pentagon i amerykańskie agencje wywiadowcze do opracowania strategii bezpieczeństwa kosmicznego, apeluje o zwiększenie efektywności wśród prywatnych wykonawców i domaga się zademonstrowania technologii obrony przeciwrakietowej w ramach programu Złotej Kopuły.

Według Reutersa obecne rozporządzenie wykonawcze przypomina dyrektywę prezydenta Trumpa z 2019 roku, z jego pierwszej kadencji, o powrocie na Księżyc do 2024 roku. Data 2028, jako powrót człowieka na Księżyc, była wskazywana przez NASA już podczas prezydentury Baracka Obamy. Reuters wskazuje, że obecnie termin ten wielu przedstawicieli branży uważa za nierealny.

OGLĄDAJ: Prezydent Zełenski w Polsce. Spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu
Zełenski

Prezydent Zełenski w Polsce. Spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu
NA ŻYWO

Zełenski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fig/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Bonnie Cash/UPI Photo via Newscom/PAP

Udostępnij:
TAGI:
NASAKosmosElon Musk
Zobacz także:
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. To pierwsze takie święta
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
bitcoin shutterstock_693865363
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach. "Trzeba się będzie przyjrzeć"
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat
Ze świata
Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Z kraju
shutterstock_1493472629
Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce
Handel
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Szczyt handlowego maratonu. Przed nami ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Będą kontrole. "Sprawdzimy, czy Wigilia była dniem wolnym"
Dla firm
Będą zmiany dla przedsiębiorców
Zmiany w przepisach spadkowych. Jest decyzja prezydenta
Prawo
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
Ze świata
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta
Nieruchomości
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Z kraju
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
Ze świata
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
Najnowsze
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
Z kraju
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
Z kraju
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
Rynki
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
Ze świata
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica