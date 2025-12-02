Stolica Arabii Saudyjskiej, Rijad. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Arabii Saudyjskiej działa tylko jeden sklep monopolowy. Agencja AFP, na podstawie rozmów z cudzoziemcami mieszkającymi w Arabii Saudyjskiej, twierdzi, że przed zakupem alkoholu klient musi podać sprzedawcom numer wizy. Na jego podstawie pracownicy sklepu sprawdzają wysokość pensji.

Uprawnione do zakupów są osoby zarabiające ponad 50 tysięcy riali miesięcznie (13,3 tysiąca dolarów). Agencja podkreśliła, że wystarczająco wiele zarabiają tylko osoby zatrudnione w kadrze kierowniczej wysokiego szczebla w dużych firmach.

Władze Arabii Saudyjskiej nie odpowiedziały na prośbę agencji AFP o komentarz.

Saudyjskie władze zezwalają na sprzedaż alkoholu

Wcześniej w kraju alkohol mogli legalnie kupować jedynie dyplomaci. W listopadzie dostęp do wysokoprocentowych napojów umożliwiono osobom niewyznającym islamu i posiadającym "złote wizy" (ich koszt to około 200 tysięcy euro).

Następnie zaś dyskretnie rozszerzono grono uprawnionych do zakupów.

Osoby, które bezprawnie spożywają alkohol w Arabii Saudyjskiej, mogą być ukarane między innymi grzywną, więzieniem i deportacją. Podobnie surowe kary obowiązują również w wielu innych islamskich krajach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD